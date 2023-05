Serie A2, Fortitudo da impazzire: batte Cento e vola alla semifinale playoff

Squadra in casa

Squadra in casa Fortitudo Bologna

Una Fortitudo Bologna, come forse non si vedeva da anni, fa impazzire il PalaDozza superando 69-68 la quotatissima Tramec Benedetto XIV Cento in gara 4 dei quarti di finale del Playoff di Serie A2. Una vittoria della volontà, una vittoria del coraggio, una vittoria della tenuta e fisica e mentale, una vittoria della resilienza, una vittoria che rappresenta la vera svolta nel percorso stagionale della Effe.

Una vittoria che, in un colpo solo, cancella una regular season che definire grigia è fare un complimento, una vittoria che cancella un fase ad orologio in chiaroscuro, una vittoria che proietta la Flats Service alla semifinale playoff dove, senza il vantaggio del fattore campo, se la vedrà con la Vanoli Cremona.

Ma a questo punto è giusto e lecito sognare, una stagione destinata ad un cupio dissolvi, di colpo, diventa una stagione ricca di speranze e opportunità.

La partita - Parte bene Cento che al termine del primo quarto è avanti di +4, 20-24 il parziale. Nella seconda frazione la Fortitudo si mette meglio sul parquet ed abbozza una reazione che però, non risulta efficace come nelle intenzioni del Coach biancoblù.

I secondi 20 minuti terminano 20-25 con il tabellone del PalaDozza che recita Fortitudo 40, Cento 49. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la svolta del match.

L'azione combinata di Candussi e Aradori, ben supportata da Cucci, Fantinelli e Banks riesce ad invertire il flusso della serata. La Effe inizia a macinare punti ed il -9 di distacco si tramuta in un +3 al minuto 30', 20-8 il parziale per un dato complessivo di 60-57 con 10' da giocare.

L'ultimo quarto è da leggenda. Si balla sul medesimo scarto fino al minuto 33 quando Cento si rifà sotto a -1, 63-62. A ridosso del 35' siamo sul 64-64. Qui la sfida si fa bellissima, colpo su colpo, errore su errore, possesso su possesso.

Poi una bomba da 3 di Aradori spezza l'equilibrio, 67-64. Da qui in poi si segna pochissimo. Archie piazza il 67-66, poi Tomassini, a 8:12, piazza i due punti del sorpasso. Sembra finita ma con questa Fortitudo la parola fine arriva solo sotto la doccia dopo il suono della sirena.

A 9:38 Italiano si prende il canestro del sorpasso, nel possesso finale Tomassini sbaglia il tiro del controsorpasso ed al minuto 40 esplode la gioia del PalaDozza. Preparate le valige per Cremona la LBA non è più solo un sogno lontanissimo.

Il tabellino di Flats Service Fortitudo Bologna - Tramec Cento 69-68 (20-24, 20-25, 20-8, 9-11)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 12 (1/1, 2/6), Francesco Candussi 12 (4/9, 1/2), Matteo Fantinelli 10 (1/4, 2/5), Valerio Cucci 10 (2/4, 1/5), Adrian Banks 7 (2/5, 1/3), Alessandro Panni 6 (0/0, 2/6), Simone Barbante 5 (1/6, 1/1), Nazzareno Italiano 5 (1/1, 1/3), Miha VaŠl 2 (1/1, 0/1), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0), Saliou Niang 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Valerio Cucci, Adrian Banks 6) - Assist: 23 (Matteo Fantinelli 8)



Tramec Cento: Derrick Marks 27 (7/11, 3/7), Dominique Archie 14 (1/1, 4/9), Giovanni Tomassini 10 (2/5, 2/7), Yankiel Moreno 5 (1/2, 1/5), Guido Rosselli 5 (1/2, 1/2), Federico Mussini 3 (0/1, 1/3), Matteo Berti 2 (1/1, 0/0), Giacomo Zilli 2 (1/2, 0/0), Gregor Kuuba 0 (0/0, 0/1), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 4 - Rimbalzi: 33 5 + 28 (Guido Rosselli 7) - Assist: 14 (Giovanni Tomassini 4)