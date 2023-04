Serie A2, la Fortitudo Bologna cade al PalaDozza nel derby con l'UCC Assigeco Piacenza

Ennesimo ko per la Fortitudo Bologna nella fase ad orologio del campionato di Serie A2 di basket maschile. Una sconfitta che matura al termine di un tempo supplementare, una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ai sostenitori della F presenti al PalaDozza, una sconfitta, a suo modo, storica perché è la prima della Assigeco Piacenza sul parquet bolognese.

Come detto la sconfitta arriva dopo un tempo supplementare, con una rimonta clamorosa dei piacentini nel terzo quarto e nonostante un avvio importante nel quale i ragazzi di Coach Dalmonte si erano portati sul 10-0.

Decisivi ai fini del risultato finale la doppia-doppia di Federico Miaschi (24 punti + 12 rimbalzi) e i punti di uno strepitoso Gherardo Sabatini, autore di tre triple pesantissime che di fatto hanno indirizzato la partita in favore dei biancorossoblu. Questo ko lascia la Fortitudo all'ultimo posto del girone con una statistica di 2 vittorie e 7 sconfitte

LA PARTITA - Partenza shock per l’Assigeco: Bologna infila un parziale di 10-0 guidata dal tandem Italiano-Candussi obbligando subito coach Salieri a chiamare un time-out che comunque non riesce nell’intento di dare la scossa ai suoi, visto che la Effe continua a spingere aggressiva sul piede dell’acceleratore grazie a un super Candussi e a percentuali da oltre l’arco irreali (23-5 al 6’).

L’ingresso in campo di Soviero, Querci e Cesana è di pura linfa vitale per l’Assigeco, che piano piano inizia a riavvicinarsi nel punteggio e a lavorare bene in difesa, con il primo quarto che si conclude con i padroni di casa avanti 25-16.

Ai due liberi di Italiano segue la tripla di Fantinelli, alla quale però arriva subito la pronta risposta di Querci del nuovo -11 (30-19 al 12’). Miaschi si mette in mostra con un appoggio comodo e una schiacciata da top ten, ma la Fortitudo è brava a resistere ai vari tentativi di rimonta biancorossoblu con i bersagli di Cucci e Candussi (40-27 al 18’). McGusty non sbaglia dalla lunetta, poi altri quattro punti di Candussi mandano le due squadre all’intervallo lungo sul 44-29.

Clamoroso parziale di 18-0 piacentino: in tre minuti di gioco Cesana, Gajic e Miaschi portano avanti per la prima volta nella partita l’Assigeco, sfruttando anche qualche nervosismo di troppo in casa Fortitudo, ma soprattutto lavorando benissimo nella metà campo difensiva (44-47 al 23’). Barbante sblocca i suoi con un bel canestro nel cuore dell’area, poi Cucci e Vasl consegnano il nuovo vantaggio alla Effe, ma Querci non è da meno e brucia la retina con la seconda tripla della sua serata. Negli ultimi due minuti nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento, e il tabellone al suono della terza sirena segna 57-57.

Regna l’equilibrio al PalaDozza: Sabatini scippa un pallone a Vasl e chiude facile in contropiede, ma dall’altra parte Niang alza un alley-oop per Barbante che inchioda con la schiacciata. Botta e risposta da oltre l’arco tra Querci e Candussi, poi Cesana segna due punti ma nell’azione seguente è costretto a uscire per infortunio.

Cucci sigla il nuovo +2 bolognese, Miaschi lancia un arcobaleno vincente ma quattro punti in fila di Candussi riportano avanti la Effe. Con trenta secondi dalla fine Sabatini segna una tripla da distanza siderale, Cucci non sbaglia in lunetta riportando tutto in parità. L’Assigeco ha in mano il possesso della vittoria, ma Gajic getta il pallone alle ortiche regalando di fatto la possibilità alla Fortitudo: Italiano e Candussi non concretizzano ed è overtime al PalaDozza.

Sabatini con un’altra bomba e Miaschi da due punti fanno subito scappare Piacenza sul +5. Vasl appoggia il nuovo -3, ma la Fortitudo ha finito le energie: l’Assigeco prima con un ancora stellare Sabatini e poi in lunetta con Gajic e Miaschi scappa sul +8, regalandosi un’altra vittoria di prestigio su un parquet storico della pallacanestro italiana.

Il tabellino di Fortitudo Flats Service Bologna – UCC Assigeco Piacenza (25-16; 19-13; 13-28; 15-15; 4-12)

Fortitudo Flats Service Bologna: Matteo Fantinelli 8 (1/7, 2/4), Saliou Niang 4 (2/2, 0/1), Nazzareno Italiano 15 (0/2, 4/11), Valerio Cucci 9 (3/6, 0/7), Francesco Candussi 27 (8/14, 3/5); Miha Vasl 9 (1/1, 1/5), Simone Barbante 4 (2/4, 0/1), Lorenzo Bonfiglioli (0/1 da tre). Ne: Pietro Aradori, Tommaso Natalini, Alex Mingotti. Allenatore: Luca Dalmonte (assistenti: Matteo Angori, Matteo Tasini).

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 15 (2/3, 3/6), Kameron McGusty 4 (1/3, 0/2), Federico Miaschi 24 (9/12, 1/10), Nemanja Gajic 10 (1/3, 2/6), Davide Pascolo 2 (1/7, 0/1); Luca Cesana 12 (2/4, 2/8), Lorenzo Querci 13 (2/3, 3/6), Lorenzo Galmarini 0 (0/1 da due), Jacopo Soviero 4 (0/2, 0/1). Ne: Giorgio Franceschi. Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Manzo).