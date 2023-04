Serie A2, sorride la Fortitudo Bologna: al PalaDozza battuta l'Urania Milano 73-64

Bella impresa della Fortitudo Bologna che in un PalaDozza vestito a festa batte l'Urania Milano e centra la prima vittoria del Girone Blu della fase a orologio del Campionato di Serie A2 di basket maschile, 73-64 il finale.

Gara dai due volti per la Effe: inguardabile nella prima metà di gara sontuosa nella ripresa. Decisivo il cambio di passo di Aradori e compagni che, grazie anche ai tanti falli fischiati agli uomini di coach Davide Villa, portano a casa l'intera posta.

LA CRONACA - Difese dominanti in avvio, bene i Wildcats nel contenere i pericolosi lunghi avversari, 3-7 con Hill e Pullazi a referto e secondo fallo per Candussi. Aradori e Barbante, scuotono la Fortitudo semigancio del centro biancoblu per la parità a quota 9.

Accende il motore Amato, del play milanese l’allungo rossoblu, tripla in transizione di Montano per il 13-17. Momento magico per Urania che vola in contropied, Montano innesca Cavallero per il morbido appoggio che vale il vantaggio in doppia cifra, 15-25.

Fantinelli accende il PalaDozza con il primo botto dalla distanza dei padroni di casa, regge il fortino milanese con Potts ancora protagonista, 22-31. Barbante è un fattore sotto canestro ma i Wildcats sono roventi dall’arco, Ebeling mette due bombe filate, gran giocata difensiva di capitan Piunti che regala ad Amato fuga e buzzer beater del più 16 all’intervallo, 30-46.

Dopo la pausa lunga Milano spreca qualche possesso importante per tenere a distanza i padroni di casa, torna Candussi che lavora bene a rimbalzo, il terminale offensivo del recupero biancoblu è Aradori, 49-57. Fatica a ritrovare armonie offensive Urania, scendono le percentuali dal perimetro dei rossoblu, due liberi di Hill lasciano 6 punti ai Wildcats alla penultima sirena.

Sale di intensit la sfida con il PalaDozza che sente profumo di rimonta, sorpasso che si concretizza in apertura di quarto periodo, 61-59. Continua la grande sete milanese nel quarto periodo, si allunga il parziale della Fortitudo che va sul più 5 dopo la tripla di Fantinelli.

Finale ad alta tensione, tecnico alla panchina ospite ed a Fantinelli, i Wildcats non segnano nemmeno dalla lunetta, un acuto di Potts è l’unico del drammatico quarto rossoblu, 66-62. Arriva però il quinto fallo dell’esterno ospite, dal rimbalzo d’attacco di Italiano i bolognesi ricavano i liberi che sigillano il match, 71-65.

IL TABELLINO DI Fortitudo Flats Service Bologna-Urania Milano 73-64

Fortitudo Flats Service Bologna: -

Urania Milano: -