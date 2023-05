Serie A2, una Fortitudo Bologna incompleta cede a Milano contro l'Urania

Una Fortitudo Flats Service Bologna incerottata cede malamente all'Urania Milano nella sesta gara del Girone Blu della fase ad orologio della Serie A2. La sconfitta del PalaLido Allianz Cloud di Milano è la quinta su sei incontri della seconda fase. Una sconfitta che relega gli uomini di Coach Dalmonte al 12° posto finale. Una posizione che costringe la F a giocare il playoff con lo sfavore del fattore campo e contro una corazzata come la Tramec Cento quinta nel tabellone oro.

La partita (Fonte Ufficio Stampa Urania Milano) - Inizio con mani fredde per entrambe le squadre, provano a scaldare l’Allianz le triple di Amato ed Italiano, 3-5. Fatica Urania contro la difesa muscolare della Fortitudo, colpisce Vasl per gli ospiti, 7-11. Alza il volume ancora dall’arco Milano che trova il primo guizzo di Ebeling e Potts che mettono la freccia, 12-11. Prosegue il momento brillante dei Wildcats che arrivano sino al più 7 con il sigillo del grande ex Montano, di Potts il botto che vale il 24-17 alla prima sirena.

Ancora il The Rock Rossoblu sigilla il vantaggio in doppia cifra in apertura di secondo periodo, immediata risposta dei bolognesi sull’asse Barbante-Aradori, 29-25. Milano c’è e lo dimostra anche con la bella tripla dall’angolo di Cavallero, storie tese tra il giovane Wildcats ed Aradori, Pullazi esalta l’Allianz con il siluro del più 8, 37-29. Gara aperta con tanti tiri rapidi, Aradori e Cucci riportano sotto la Fortitudo, tripla di Italiano per il meno 2, 40-38. L’ultimo assolo prima dell’intervallo è di Aradori, il veterano biancoblu sigla il 43-42 dalla lunetta alla pausa lunga.

Dopo l’intervallo mette la freccia la Flats Service sfruttando l’energia di Niang, risponde subito Urania con un Pullazi on fire dall’arco, 51-46 dopo la tripla dall’angolo di Ebeling. Bologna prova ancora con il gioco interno sfruttando la tecnica di Candussi, i Wildcats rispondono da fuori con Amato che si produce in uno show da applausi, triple e assist per il play rossoblu e margine che torna in doppia cifra, 65-55. Vola sino a più 13 la truppa di coach Davide Villa, bomba di Montano, prima del recupero biancoblu sul finire del terzo quarto firmato dal solito Aradori, 70-61 alla penultima sirena.

Più aggressiva la difesa degli ospiti in apertura di quarto periodo, Barbante pesca il 2+1 del meno 7, 72-65. Nella battaglia non arretra ovviamente capitan Piunti, sue due zampate che tengono avanti Milano, 74-67. Amato e Montano incantano, Pullazi e Piunti si battono con ferocia, Urania spreca un paio di possessi per chiudere il match, immediata la punizione con Candussi e Cucci, 84-74. Serve ancora un acuto per mettere i sigilli reali, richiamo della nobiltà a cui non può non rispondere Matteo Montano, il principe dei Wildcats trasforma il prezioso rimbalzo d’attacco nel 2+1 del 87-74.

Il tabellino di Urania Milano - Fortitudo Flats Service Bologna 87-79 (24-17, 19-25, 27-19, 17-18)



Urania Milano: Matteo Montano 19 (1/3, 5/8), Andrea Amato 18 (1/4, 5/8), Rei Pullazi 15 (3/5, 2/5), Giddy Potts 13 (2/4, 3/7), Michele Ebeling 8 (1/3, 2/4), Giorgio Piunti 7 (3/4, 0/3), Kyndahl Hill 5 (2/5, 0/0), Matteo Cavallero 2 (1/1, 0/1), Simone Valsecchi 0 (0/0, 0/2), Andrea Marra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 25 7 + 18 (Giorgio Piunti 7) - Assist: 28 (Giddy Potts 8)



Fortitudo Flats Service Bologna: Pietro Aradori 16 (3/8, 3/6), Francesco Candussi 14 (4/7, 1/2), Nazzareno Italiano 12 (3/5, 2/6), Miha VaŠl 12 (0/0, 2/6), Valerio Cucci 11 (5/7, 0/1), Simone Barbante 9 (4/6, 0/0), Saliou Niang 4 (2/2, 0/1), Tommaso Natalini 1 (0/1, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0), Matteo Fantinelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Francesco Candussi 9) - Assist: 17 (Pietro Aradori 5)