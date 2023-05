Serie A2 Playoff, Fortitudo Bologna sconfitta dalla Vanoli Cremona in gara 1 della semifinale

Non bastano tre quarti di gara ad alto livello alla Fortitudo Bologna per avere la meglio della quotatissima Vanoli Cremona in gara 1 della semifinali del playoff del Campionato di Serie A2. Finisce con un chiaro 83-74 frutto di 40 minuti intensi nei quali i biancoblu restano in partita quasi fino alla fine.

Ma non c'è nemmeno il tempo di ragionare e recriminare perché martedì 30 si torna sul parquet, sempre al PalaRadi, per gara 2. La serie è tutta da giocare.

La partita - parte benissimo la Fortitudo che al termine del primo quarto è avanti di +3, 20-23 il parziale dopo 10' minuti. Nella seconda frazione i padroni di casa scendono in campo in maniera più decisa e recuperano parte dello svantaggio. La frazione termina 21-19 mentre il primo tempo si chiude sul 41-42.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Vanoli Cremona prende in mano l'inerzia del match è piazza un parziale di +6, 21-15 la frazione mentre il tabellone del PalaRadi al minuto 30 recita Vanoli 62, Fortitudo 57.

Nel quarto finale la battaglia è punto a punto fino al minuto 33 quando Cremona scappa via in maniera definitiva e la Fortitudo non recupera più. Il tempo si chiude sul 21-17 per un risultato finale di 83-74. Fanno festa i padroni di casa ma i giochi sono appena cominciati.

Il tabellino di Vanoli Basket Cremona-Flats Service Fortitudo Bologna 83-74. Parziali 20-23, 21-19, 21-15, 21-17

