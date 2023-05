Serie A2, la Fortitudo Bologna passa a Cento e pareggia la serie Playoff

Squadra in casa

Cento

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Flats Service Fortitudo Bologna risorge dalle sue ceneri, mette in campo una prestazione maiuscola e con forza, grinta ed orgoglio espugna il parquet della Milwaukee Dinelli Arena di Cento. Finisce 74-88 al termine di 40 minuti combattutissimi.

Quaranta minuti nei quali gli atleti della Effe si giocano il tutto per tutto impattando la serie e portando l'inerzia dalla propria parte. Si riparte domenica 21 alla 18 quando la serie si sposterà in un PalaDozza che si già da oggi si preannuncia caldissimi. I giochi sono apertissimi.

La partita - Parte fortissimo la Fortitudo che al termine del primo quarto è avanti di +11, 19-30 il parziale. Nella seconda frazione Cento prova a riaprire il match ma riesce solo a recuperare il distacco andando al riposo sul 41-49.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si aspetto la reazione della Tramec ed invece è ancora la Fortitudo a dominare. Fortitudo che mette in atto, probabilmente, il miglior quarto della propria stagione piazzando un parziale di 18-28, Al minuto 30 il tabellone della Milwaukee Dinelli Arena recita Cento 58, Effe 77. Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. Se lo aggiudicano i padroni di casa per 15-11 ma la vittoria la porta a casa la Fortitudo. Finisce 74-88 e i tifosi che hanno seguito la Effe fanno festa. E ne hanno più di un motivo.

Da segnalare che la Fortitudo Pallacanestro Bologna aderisce alla raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, devolvendo parte dell’incasso che sarà realizzato per la partita che si giocherà domenica 21 maggio, al PalaDozza.Contestualmente, l’Associazione Fortitudo per il Sociale sta mettendo a punto una serie di iniziative di supporto e solidarietà che verranno, prossimamente, annunciate.

Il tabellino di Tramec Cento - Flats Service Fortitudo Bologna 74-88 (19-30, 22-19, 18-28, 15-11)



Tramec Cento: Giovanni Tomassini 15 (2/2, 2/9), Derrick Marks 14 (6/14, 0/3), Dominique Archie 14 (3/4, 2/4), Federico Mussini 14 (0/3, 2/5), Yankiel Moreno 6 (3/5, 0/2), Giacomo Zilli 6 (1/6, 0/0), Matteo Berti 3 (1/2, 0/0), Guido Rosselli 2 (0/2, 0/0), Gregor Kuuba 0 (0/0, 0/0), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 34 - Rimbalzi: 37 14 + 23 (Dominique Archie 9) - Assist: 11 (Derrick Marks, Dominique Archie 3)



Flats Service Fortitudo Bologna: Francesco Candussi 22 (5/6, 3/5), Valerio Cucci 17 (3/5, 3/4), Ygor Biordi 13 (3/5, 1/3), Pietro Aradori 10 (2/3, 2/5), Simone Barbante 10 (4/6, 0/0), Matteo Fantinelli 9 (4/6, 0/3), Alessandro Panni 7 (2/2, 1/3), Miha VaŠl 0 (0/1, 0/1), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/1), Saliou Niang 0 (0/1, 0/0), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 33 5 + 28 (Valerio Cucci 10) - Assist: 20 (Ygor Biordi 7)