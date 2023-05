Serie A2, ribaltone alla Fortitudo Bologna: esonerato Luca Dalmonte

A pochi giorni dall'esordio nel Tabellone Oro del playoff 2023 del Campionato di Serie A2 di basket, la Fortitudo Bologna decide di rifarsi il trucco. Anzi, ad essere onesti, decide di rifare la squadra dalle fondamenta.

Dopo aver ingaggiato, a termine, Adrian Banks dalla Nutribullet Treviso e aver risolto, consensualmente, il rapporto con Marcus Thornton arriva la notizia bomba. Coach Luca Dalmonte è stato esonerato.

La notizia, in verità, non è un fulmine a ciel sereno. La stagione regolare, infatti, è stata decisamente al di sotto delle attese e la Fase ad Orologio è stata chiusa all'ultimo posto del Girone Blu con una statistica di 1 vittoria e 5 sconfitte. E pertanto a pagare il prezzo, come sempre in questi casi, è il tecnico.

La comunicazione del club p laconica. "Fortitudo Pallacanestro - si legge nella nota di stampa - comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Luca Dalmonte. La società ringrazia coach Dalmonte per l’impegno e la professionalità e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Al momento non è stato indicato il successore del tecnico di Imola, in panchina contro la Tramec Cento ci sarà il vice, Matteo Angori. Ma visti i movimenti in corso non è da escludere una soluzione di alto profilo. Una soluzione che possa permettere alla Effe di giocarsi le proprie carte nel playoff.

Articolo in aggiornamento