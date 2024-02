Serie B: il Bologna basket 2016 torna tra le mura amiche e attende la Nervianese 1919

Dopo tanti match in trasferta, il Bologna Basket 2016 ritorna in casa sul parquet del Palasavena di San Lazzaro per incontrare la Pallacanestro Nervianese 1919 nella nona giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale – Girone C. L’incontro è previsto per domani, sabato 3 febbraio, alle 18.30.

All’andata i lombardi sorpresero i ragazzi di coach Lunghini, reduci da cinque vittorie consecutive, battendoli in una partita nervosa e combattuta, segnata dalla fallosità dei bolognesi nel tiro pesante e dallo scarso gioco di squadra. Da parte loro i nervianesi misero in campo una difesa a zona molto aggressiva, allungata a tutto campo, con raddoppi che crearono spesso difficoltà ai rossoblù. I migliori tra i nostri prossimi avversari furono il play Stefano Ceppi, la guardia Lorenzo Segala e l’ala forte Andrea Filippi, ai quali andrà riservata particolare attenzione. Attualmente nel girone di ritorno la compagine di coach Barbarossa viaggia con 3 vittorie e 5 sconfitte.

Il BB2016 si presenterà comunque sul parquet amico con una forte voglia di riscatto, non solo rispetto alla sconfitta dell’andata, ma anche per superare il momento di appannamento di questo ultimo periodo. La fiducia rimane intatta, anche considerati i progressi visti in campo nell’ultimo match contro la corazzata Sangiorgese.

La partita verrà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Bologna Basket.