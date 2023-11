Serie B: Impresa del Bologna Basket 2016, battuta la Sangiorgese

Con un irresistibile rush finale il Bologna Basket 2016 compie l'impresa e batte la capolista Sangiorgese Basket, acchiappando il primo posto in classifica e mantenendo l'imbattibilità casalinga (5 su 5). Un successo ottenuto con grandissima tenacia e voglia di vincere, in un match che ha visto prima i padroni di casa portarsi sul +9, poi gli ospiti recuperare e andare sopra anche di 8 lunghezze, infine una lotta punto a punto che al termine dell'incontro ha premiato i rossoblu. Una partita che mai come questa volta il BB2016 ha vinto di squadra, attraverso una difesa arcigna, sempre più aggressiva e performante col passare dei minuti, ma anche mediante l'apporto decisivo della panchina, con giocatori entrati in campo senza paura e subito produttivi.

Guardando le cifre si capisce che la lotta è stata veramente all'ultimo sangue. Ancora una volta sono stati i rimbalzi una delle chiavi vincenti dei felsinei (47 contro 40), oltretutto contro un team che può schierare giocatori alti ed atletici. Anche le percentuali sono state buone ai liberi (13/17) e nel tiro pesante (10/25), solo sufficienti da 2 (15/37). E sicuramente sorprende una vittoria che ha visto il BB2016 perdere 15 palloni contro 4 e recuperarne solo 3 contro 8, mentre gli assist sono restati in attivo (17 contro 14).

Tuttavia le statistiche nel basket hanno un valore relativo, ci sono anche testa e cuore. E oggi di cuore i bolognesi ce ne hanno messo tanto, a partire dai soliti Fontecchio e Rubinetti (16 e 18 punti rispettivamente, mettendosi pure al servizio della squadra con 4 assist ciascuno), ma anche con protagonisti inaspettati e decisivi. Parliamo di Riccardo Azzano (5 punti, in momenti topici degli ultimi minuti, 9 rimbalzi e una presenza in difesa); di Federico Cinti, che morde dietro e si scopre attaccante di razza (3 bombe su 4 tentativi e 5 rimbalzi); di Tommaso Ranieri (8 punti con 4/4), sempre pronto a farsi trovare sotto canestro. Ugualmente va segnalata la “garra” difensiva di Guerri e Graziani, che sono riusciti a tenere a soli 11 punti complessivi i due terminali offensivi avversari, Bianchi e Carnovali.

Alla fine rimane una vittoria da grande squadra, che mette in evidenza la maturità raggiunta dai rossoblu e che fornisce sensazioni molto positive per il proseguo del torneo.

La cronaca

Comincia il match e subito Fontecchio si mette al lavoro con 8 punti consecutivi. Il punteggio si mantiene in equilibrio e solo negli ultimi minuti del quarto i padroni di casa vanno avanti di 5 con Rubinetti e Ranieri. Nella seconda frazione il BB2016 prova la fuga: Cinti e Tinsley piazzano la tripla e si vola su un +9 che pare promettere bene per il resto del match. Invece, come spesso è successo in questo inizio di stagione, i rossoblu si bloccano e gli avversari ne approfittano per riportarsi sotto e tornare in vantaggio con un parziale di 15-0. Alla pausa i lombardi sono sopra di 5. La musica non sembra cambiare al rientro in campo e la Sangiorgese vola sul +8. Fontecchio, Reinaudi, Ranieri e Rubinetti provano ad arginare l'impeto avversario e rosicchiano qualche punto fino al -4 di fine quarto. Il vantaggio degli ospiti si mantiene fino al minuto 7'30” dell'ultimo periodo, poi pian piano i bolognesi stringono le viti difensive e mettono canestri importanti (una bomba di Tinsley e due di Cinti), tornando sopra di 5-6 punti. È poi ancora Fontecchio che serve un gioco da 3 punti (canestro e tiro libero aggiuntivo), seguito da una spettacolare schiacciata di Azzano. Sul 63-59 per i felsinei la Sangiorgese ha un sussulto di orgoglio, piazza 5 punti veloci e si riporta sul +1. Ma il BB2016 non trema. Azzano segna, subisce fallo e mette il libero, poi Reinaudi piazza una bomba devastante a 56” dal termine. Legnano fa fallo sistematico su Rubinetti, che però dalla lunetta con un 4/4 chiude definitivamente i conti.

Dopo le emozioni dello scontro al vertice il prossimo weekend vedrà il Bologna Basket in un'insidiosa trasferta a Nerviano contro la Nervianese. Il match si terrà domenica 19 novembre, alle ore 18,00.

BB2016-Sangiorgese: 16-11; 30-35; 46-50.

Bologna Basket 2016: Tinsley 6, Reinaudi 7, Oyeh ne, Fontecchio (cap.) 16, Bianchini ne, Cinti 9, Graziani 4, Ranieri 8, Guerri, Rubinetti 18, Azzano 5. All. Lunghini.

Sangiorgese Basket: Testa 14, Costa 9, Venier, Braccagni 13, Bianchi 7, Carnovali 4, Esposito ne, Gozo 5, Merighi 1, Maestroni ne, Toso 14, Dell'Acqua ne. All. Di Gregorio.