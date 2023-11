Serie B: Il Bologna basket 2016 ospita la Sangiorgese nel big match di giornata

Match clou sabato 11 novembre, alle 18.30, per il Bologna Basket 2016, chiamato a sfidare in casa la Sangiorgese, capolista e grande favorita del girone C della serie B interregionale. La partita si terrà come sempre al Palasavena (via Caselle, 26 – San Lazzaro di Savena).

Inutile sottolinearlo, ma si tratta finora della partita più importante e difficile della stagione per il Bologna Basket, contro una squadra che in questa prima fase del campionato ha già dimostrato tutta la sua forza. Il team di San Giorgio di Legnano, reduce da diverse annate al piano superiore, non nasconde la sua ambizione di tornare subito nella B Nazionale. Per questo motivo ha confermato i suoi giocatori migliori (i lunghi Toso e Bianchi e la guardia Testa), aggiungendone al roster altri con carriere spese tra A2 e B Nazionale, come il play Costa, l’esterno Carnovali (temibile tiratore da 3) e il centro Esposito. La pericolosità dei lombardi è confermata dal fatto che finora hanno vinto 6 incontri su 7, perdendo solo l’ultimo, giocato con Piadena.

Ai ragazzi di coach Lunghini toccherà quindi incontrare una Sangio con il dente avvelenato dalla recente sconfitta e desiderosa di riscatto. I padroni di casa dovranno mettere in campo il loro miglior basket per poter prevalere, facendo leva ancora una volta sull’aggressività della difesa e sui rimbalzi, punti di forza dei felsinei, e soprattutto eliminando quei cali di rendimento che permettono spesso agli avversari di rientrare e che tanto fanno accelerare i battiti dei cuori dei tifosi.

A proposito di tifosi, una simile sfida, che ha tutti i crismi per essere una delle partite dell’anno, va vissuta dal vivo a stretto contatto con i rossoblù per poter trasmettere loro tutto l’affetto e l’entusiasmo della tifoseria e sostenerli nell’impresa.