Serie B: il Bologna basket torna a sorridere. Battuta la Nervianese

Il Bologna Basket 2016 si mette alle spalle un periodo negativo battendo in casa la Nervianese nella nona giornata del girone di ritorno del Campionato di B Interregionale. Una vittoria di carattere in un match combattuto e incerto, caratterizzato da un continuo susseguirsi di parziali e controparziali. Ne è scaturito un incontro appassionante e poco adatto a tifosi deboli di cuore, in cui i bolognesi sono riusciti a portare a casa due punti preziosissimi, dato che da ieri sono matematicamente fuori dai playout e con buone prospettive in vista playoff. Mai come questa volta è stata la volontà e la tenacia dei padroni di casa a determinare il risultato. Lo dimostrano i 14 recuperi contro i 7 avversari e il minor numero di palle perse (16 contro 21), anche se stonano in questo contesto il 18% da 3 (4/22) e il 64% ai liberi (25/39).

Per quanto riguarda i singoli, ci sono stati diversi protagonisti in fasi differenti della partita. Innanzitutto va segnalato un più che positivo Marco Lusvarghi, quasi in doppia doppia (14 punti, con 8/11 dalla lunetta, e 9 rimbalzi), coadiuvato da uno Stefano Rubinetti in ripresa (17 punti) e da un efficace Tommaso Ranieri (10 punti, con 4/4 da sotto). Rilevante l'apporto nel convulso finale del capitano Lorenzo Guerri (8 punti, con una pregevole fase difensiva e una buona gestione del ritmo) e di Riccardo Azzano (7 punti e 10 rimbalzi). Infine solida partita di quantità di Lucio Reinaudi (11 punti, 4 rimbalzi e 5 assist).

Ora lo sguardo va ai prossimi due appuntamenti che indicheranno la posizione finale dei rossoblu e il loro destino.

La cronaca

Parte concentrato il BB2016, con Lusvarghi che colpisce da sotto canestro e Rubinetti da fuori. Un gioco da tre di Ranieri dà il +7 ai felsinei, ma a fine quarto un 7-0 avversario porta gli ospiti avanti di 3. L equilibrio si mantiene anche nella seconda frazione fino a metà tempo, poi Azzano, Graziani e ancora Lusvarghi issano i bolognesi di nuovo sopra 7. Guerri piazza pure una bomba, ma i nervianesi non mollano e all'intervallo sono sotto di appena 1 lunghezza. Al ritorno in campo i padroni di casa riprovano a scappare con Reinaudi (+6), ma un momento di appannamento provoca un 10-0 dei lombardi che a 2'30” da fine periodo si trovano sul +7. Il BB2016 non ci sta e reagisce con Gamberini, che segna 3 punti di fila, e Rubinetti, con un tiro pesante. Entra poi in azione Azzano, prima con un tiro libero, poi con una palla recuperata che procura un antisportivo e infine con un canestro in entrata. Risultato: 57 pari a 10 minuti dal termine. Il quarto quarto comincia con due canestri di Ranieri, una bomba di Rubinetti e un 'floater' di Reinaudi di nuovo per il +7, ma Nerviano riesce a ritornare ancora vicino. È il momento di Guerri che fa 2/2 dalla lunetta e subisce sfondamento, tuttavia il margine rimane risicatissimo. Reinaudi allora piazza una bomba esiziale, Guerri infila un altro libero e a 20” dalla fine il punteggio è 73-70 per i ragazzi di Lunghini. Incontro concluso? Neanche per idea. Fallo sull'argentino di Bologna e 1/2 ai liberi, bomba di Filippi per il -1 a 6”, poi fallo su Rubinetti a 1” 8. Il top scorer dei rossoblù mette il primo, ma sbaglia apposta il secondo per far scorrere il tempo. Gli arbitri però fischiano invasione e, dopo il time out, la Nervianese ha la rimessa del possibile pareggio o addirittura della vittoria. Ma Ceppi sbaglia il tiro da 8 metri e il match finisce in gloria.

Ora occorre prepararsi con cura per il prossimo match in trasferta, sabato 10 febbraio, alle ore 18.30, contro la Libertas Cernusco (via Michelangelo Buonarroti, 59 – Cernusco sul Naviglio).

Tabellino

Parziali BB2016-Nervianese: 19-22; 37-36; 57-57.

Pallacanestro Nervianese 1919: Genovese ne, Peri 2, Ceppi (cap.) 12, Barbieri 2, Crusca 9, Tannoia 8, Filippi 12, Segala 13, Goretti 12, Bigarella , Rossi 3, Nebuloni. All. Barbarossa.

Bologna Basket 2016: Reinaudi 11, Gamberini 3, Bianchini ne, Cinti ne, Graziani 5, Ranieri 10, Guerri (cap.) 8, Lusvarghi 14, Rubinetti 17, Azzano 7. All.: Lunghini.