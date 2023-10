Serie B: E' tempo di derby per il Bologna basket. Al Palasavena arrivano i Tigers Cesena

Derby emiliano-romagnolo in programma domani, sabato 28 ottobre 2023, alle 18.30, al Palasavena di San Lazzaro (via Caselle, 26) per la 5a giornata del campionato di B Interregionale – Girone C. I rossoblu sono reduci dalla bella vittoria in rimonta contro l'OSA Milano ed intendono mantenere l'imbattibilità casalinga, mentre i cesenati hanno avuto un inizio di campionato un po' problematico ( 1 vittoria e 3 sconfitte).

Tuttavia sarebbe un grave errore sottovalutare la compagine di coach Gresta, che tra le sue file annovera un giocatore di valore assoluto come Franko Bushati (finora oltre 19 punti di media) e altri validissimi componenti quali Vitale, Digno, Mikulic e Signorini.

La partita, preparata minuziosamente dall'allenatore del BB2016, Giovanni Lunghini, si preannuncia dunque come un match appassionante, alimentato ulteriormente dalla rivalità regionale.

Da parte sua, il Bologna Basket si presenterà all'appuntamento con l'obiettivo di crescere nel gioco di squadra e nell'approccio mentale all'incontro, partendo come sempre dal lavoro difensivo - che dovrà produrre grandi volumi per consentire veloci ripartenze - ma anche dalla migliore gestione dei possessi e dalla qualità dei tiri.