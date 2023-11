Serie B: la Virtus Imola di fronte all'ostacolo Blacks faenza

Testa, cuore, orgoglio, appartenenza: anche in ordine sparso, ma sono i pilastri su cui la Virtus Neupharma Imola dovrà costruire una prestazione importante domani sera, ore 18, quando al PalaRuggi arriverà Blacks Faenza per l’8° turno di Serie B Nazionale.

Il biglietto intero, per gli over 16, è di 15 euro, mentre i nati tra il 2011 e il 2007 godono del ridotto a 8 euro; gli Under 12, invece, entrano gratis. Per altre informazioni, consultare la sezione ticketing 2023-2024.

In casa di Fabriano, dal punto di vista dei punti la Virtus aveva sofferto nel secondo e terzo quarto, totalizzando 18 punti: «L’idea di partita si era concretizzata con un ottimo primo tempo, poi nel secondo sono venuti fuori i nostri problemi», le parole di coach Marco Regazzi, che poi ha voltato pagina perché – in questa settimana – non c’è spazio per rimuginare su quanto accaduto: «Dobbiamo venire fuori da questa situazione nel poco tempo che abbiamo a disposizione».

Della serie “arrivano i nostri”, con parole al miele per tutto l’ambiente che circonda il giallonero: «Giocare in casa è diverso dal farlo in trasferta, e questo è un aspetto innegabile e condivisibile per merito di tifosi che ci capiscono e non hanno mai fatto mancare l’apporto da sempre. La squadra, e io per primo, deve solo ringraziare e chiedere scusa quando non è quella che dev’essere: affrontiamo una Faenza che si è rinforzata e fa parte di quell’insieme di squadre importanti, noi dobbiamo fare quello che siamo in grado, nel rispetto assoluto dell’idea di gioco».

I 4 punti non permettono una situazione di tranquillità, ma pur sapendo che Faenza punta agli alti vertici, ci sono solamente due lunghezze di distanza dai futuri ospiti, vittoriosi mercoledì contro Ozzano: «L’obiettivo è essere una forza unica, avere un’identità che ci è mancata a livello di personalità e intelligenza tattica nell’ultima partita: bisogna andare oltre al tempo di parlare, serve fare».