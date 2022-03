Serie B: Il Bologna basket 2016 ospita Vicenza alla ricerca della vittoria perduta

Anticipo di sabato per il Bologna basket 2016 che ospita la Civitus Allianz Vicenza nell'incontro valido per la 23esima giornata di campionato. Dopo la sosta per la Coppa Italia i rossoblù riprendono il loro cammino verso la salvezza diretta passando da una sfida complica contro Vicenza che non sta passando un buon momento.

Entrambe le squadre arrivano alla sfida da due sconfitte consecutive, la sosta però può aver aiutato a recuperare da qualche acciacco e soprattutto a riordinare le idee in vista del rush finale.

Sfida fondamentale per gli obiettvi di entrembe visto che Vicenza è in lotta per un posto play-off e Bologna vuole provare a tutti i costi a tirarsi fuori dalla zona play-out.

Appuntamento sabato 19 marzo, palla a die alle 19.30.