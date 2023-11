Serie B Interregionale: il Bologna basket 2016 ancora in campo

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Si susseguono a ritmo frenetico gli impegni del Bologna Basket 2016 nel campionato di B interregionale. Dopo la vittoria di stretta misura in trasferta con l’Olimpia Castello di giovedì scorso, la squadra di Lunghini è nuovamente impegnata in casa stasera, sabato 4 novembre, alle 20.30, al Palasavena (via Caselle, 26 – San Lazzaro di Savena), contro il Sansebasket Cremona.

La squadra lombarda ha attualmente un record di 3 vinte e 3 perse, ma fuori casa appare particolarmente temibile visto che vanta due vittorie contro una sola sconfitta. In più, nell’ultimo match, ha perso di soli 6 punti con quella che appare la corazzata del campionato, la Sangiorgese Legnano. Un team solido, quindi, contro cui il BB2016 dovrà giocare una partita attenta e determinata.

I rossoblù dovranno soprattutto migliorare nella fase difensiva che, nell’incontro a Castel San Pietro, ha funzionato solo ad intermittenza. Da valutare anche la stanchezza dovuta all’impegno di tre match in solamente 8 giorni, ma questo è ovviamente un problema di entrambi i team. Trattamento preferenziale andrà riservato al pericolosissimo reparto piccoli della squadra cremonese, composto dall’esperta guardia Marco Bona (22,4 punti a partita) e dal playmaker Paolo Vecchiola (21,8 punti a partita), giovane 19enne speranza della categoria.

Da parte felsinea la squadra appare comunque tranquilla e consapevole della sua forza, pronta a proseguire nella striscia positiva di tre vittorie consecutive e decisa a mantenere l’imbattibilità casalinga.