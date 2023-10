Serie B: troppa Roseto per questa Virtus. Imola dura un tempo

Secondo ko consecutivo per la Virtus Neupharma Imola: a Roseto degli Abruzzi, contro la Liofilchem, i gialloneri illudono di riuscire a strappare due punti importantissimi, cadendo poi nel secondo tempo per 79-67. Coach Regazzi sceglie i play Balciunas e Barattini, con le ali Magagnoli e Chiappelli, mentre Ohenhen veste i panni del pivot.

Comincia con l’handicap la gara per la squadra giallonera, con Roseto che firma il parziale di 8-0 dopo pochi minuti, al quale risponde Ohenhen, il migliore tra gli atleti di Regazzi dopo i primi 10’. E 10 sono proprio i punti del pivot, che con Chiappelli e Masciarelli trascinano i compagni a una rimonta lenta ma letale: i padroni di casa rispondono con Santiangeli, ma dai tre punti pesa l’1/7 con cui, dal 15-12, si ritrovano in svantaggio sul 18-21, con l’ottimo 7/13 da due per i gialloneri.

Nel secondo quarto sale in cattedra Klyuchnyk, che da 4 sale a 11 punti dribblando la zona difensiva di Imola, che risente anche in attacco con soli 12 tasselli a referto. Mantzaris e Ohenhen si dividono lo scettro dei rimbalzi – sei a testa – così come le due compagini si dividono temporaneamente la posta in palio con un 33-33 che pare accendere la seconda parte di gara.

Invece, i ragazzi di Gramenzi si fanno trascinare ancora da Santiangeli, dribblando i 5/24 dall’arco con un buon 18/28 da due punti, mentre Ohenhen cerca di guidare i compagni finché può. Il parziale dice che gli atleti di Regazzi mettono a referto solo 7 punti contro i 29: numeri eloquenti di un 62-40 che influenza fortemente l’ultimo spicchio della partita.

Barattini e Aglio raggiungono Ohenhen doppia cifra, riaprendo anche un timido spiraglio per una clamorosa rimonta (27 i punti segnati in 10 minuti) proprio verso la fine che non trova gioia contro una squadra dimostratasi più solida. Prossimo appuntamento mercoledì 1° novembre, in casa della Ristopro Fabiano, ore 18.

TABELLINO

Liofilchem Roseto-Virtus Neupharma Imola 79-67 (18-21; 33-33)

Liofilchem Roseto: Durante 7, Fabris, Maiga, Poletti n.e., Dervishi 2, Donadoni 11, Thiam n.e., Guaiana 11, Tamani 5, Mantzaris 10, Klyuchnyk 17, Santiangeli 16. Coach: Gramenzi

Virtus Neupharma Imola: Masciarelli 8, Dalpozzo, Aglio 10, Morara 6, Magagnoli 2, Morina, Chiappelli 6, Alberti 1, Barattini 15, Balciunas 5, Ohenhen 14, Vannini. Coach: Regazzi