Serie B: la Logimatic Ozzano riparte da Conti e da Vicenza per invertire la rotta

Non servono troppi giri di parole per l’8° turno di domani ore 20.30, in scena al Pala Arti Grafiche Reggiani di Ozzano dell’Emilia, contro la Civitus Allianz Vicenza: servirà una vittoria, ai padroni di casa, per non perdere il treno delle squadre che stanno tentando di indirizzare in maniera diversa un inizio di stagione, finora, complicato.

QUI NEW FLYING BALLS

Discorso che riguarda, appunto, soprattutto Ozzano, sulla cui panchina siederà Augusto Conti, che dopo due giorni di allenamento riparte dall’ultimo posto in classifica a 2 punti. Situazione che, forse, poteva essere leggermente diversa, grazie a uno strepitoso Abega che si era preso la scena al Palacattani di Faenza, riaprendo un derby resosi complicato nel primo tempo. 114 punti in 180 minuti giocati, con il 53% da due e 86% dai liberi: è Lionel, classe 2004, il pilastro di questa squadra, cresciuto moltissimo da inizio stagione.

QUI CIVITUS ALLIANZ VICENZA

Sarà la seconda sfida contro i veneti guidati da Manuel Cilio, vincenti nel primo turno di Supercoppa Serie B proprio in casa di Ozzano per 74-64. Era il 9 settembre, quasi due mesi fa, con una situazione che vede – quasi – le due formazioni a braccetto: Vicenza è reduce da una vittoria contro San Severo (71-54) dopo una striscia di cinque ko consecutivi, con due punti che ha permesso di lasciare i New Flying Balls all’ultimo posto in solitaria. È una squadra che si basa principalmente sull’apporto del play Valerio Cucchiaro, classe 2001, autore sì di 88 punti ma pure di ben 216 minuti giocati. Reduce da una grande prestazione a Ozzano, ma pure di un inizio di stagione sotto i riflettori, anche Giovanni Brescianini, classe 2005 che vanta il 59% di realizzazione.

LE PAROLE DEL COACH

"Conosco la squadra e so che è formata da bravissimi ragazzi, vogliosi di fare: ho trovato grande disponibilità da parte loro, io sono arrivato ieri quindi cercheremo di fare ciò che possiamo – ma anche di più – per arrivare a giocare una buona partita. Io ho un credo cestistico, ma lavoro con i giocatori che ho a disposizione: questa squadra, comunque, la sento mia perché è atletica, quindi cercheremo di giocare con un possesso in più e una difesa molto intensa e arcigna. Riguardo a Cortese, credo di poter dire – anche se non mi competeva – che sia mancato molto perché è sicuramente un giocatore decisivo. Sta facendo ancora degli accertamenti, non sappiamo ancora bene quali potranno essere gli sviluppi in vista di domani"