Serie B: Un grande Bologna basket espugna il Pala Moretto, battuta la Rimadesio Desio

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Un grande Bologna basket 2016 batte la Rimadesio Desio in una decima giornata di campionato che può rappresentare una svolta nella stagione della squadra bolognese.

Partita subito in salita per i rossoblù che, nei primi dieci minuti, non riescono a contenere gli attacchi dei padroni di casa e vanno alla prima pausa sotto di 8 lunghezze (28-20). Secondo quarto molto equilibrato con le percentuali di Desio che invitabilmente calano e Bologna che restsa attaccato.

Nella ripresa la svolta del match con un gran parziale da parte degli ospiti che si mettono a difendere e concedono solo 14 punti segnandone 24. Nell'ultimo quarto la partita è una battaglia combattuta fino alla sirena dove il tabellone recita 82 a 83 per Bologna che porta a casa una vittoria importante che può essere un trampolino di lancio verso una seconda parte di stagione con molte soddisfazioni.

Rimadesio Desio - Bologna Basket 2016 82-83 (28-20, 18-18, 14-24, 22-21)

Rimadesio Desio: Mattia Molteni 19 (6/10, 1/5), Andrea Mazzoleni 17 (5/5, 0/1), Gabriele Giarelli 13 (5/11, 0/0), Nikolay Vangelov 10 (4/7, 0/0), Nikola Ivanaj 8 (3/6, 0/2), Andrea Leone 7 (1/2, 0/4), Georgi Sirakov 3 (0/4, 1/4), Jona Di giuliomaria 3 (0/0, 1/2), Pietro Nasini 2 (1/1, 0/1), Vlad Piarchak 0 (0/0, 0/0), Loris Gozo 0 (0/0, 0/0), Edoardo Gallazzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 29 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Andrea Mazzoleni 10) - Assist: 11 (Andrea Leone 5)

Bologna Basket 2016: Eugenio Beretta 26 (10/14, 0/1), Tommaso Felici 11 (2/2, 1/2), Matteo Galassi 9 (3/4, 1/3), Andrea Resca 9 (0/2, 2/2), Andrea Graziani 7 (2/5, 0/1), Davide Guglielmi 6 (0/1, 2/4), Luca Fontecchio 5 (2/6, 0/5), Anfernee Hidalgo 5 (1/3, 1/3), Nicholas Crow 3 (0/3, 1/4), Filippo Rossi 2 (1/3, 0/1), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 28 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Luca Fontecchio 11) - Assist: 15 (Luca Fontecchio 5)