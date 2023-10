Serie B: la Virtus Imola alla ricerca dell'impresa contro la Liofilchem Roseto

Sarà un’altra grande prova, quella che aspetta la Virtus Neupharma Imola, tra le mura amiche della Liofilchem Roseto, domani sera alle 20.45, per la 6^ Giornata di Serie B Nazionale; servirà, quindi, un’altra grande prova dopo quella messa in campo con la capolista Ruvo di Puglia, lottando sino alle fine per portare a casa i due punti. Il biglietto per il settore ospiti sarà acquistabile su Ticketmaster, oppure presso il botteghino del PalaMaggetti dalle 18.

Per almeno tre quarti, al PalaRuggi la capolista ha tremato, riuscendo alla lunga a prevalere: «Abbiamo giocato una partita di buon livello contro Ruvo di Puglia, a viso aperto, consapevoli dei nostri errori, ma la strada è quella giusta: noi non vogliamo fermarci, vogliamo continuare a giocare per la nostra maglia, onorando i colori della Virtus», le parole dell’assistant coach, Mauro Zappi. Dovrà essere solo una lezione nel lungo percorso del campionato, che ha dimostrato ancora una volta quanto possa progredire la squadra di Regazzi. Pochi singoli sono riusciti a prevalere su altri, frutto di una prestazione corale, ma salta all’occhio come sia ancora Balciunas l’ago della bilancia della squadra: in campo ben 164 minuti, con una media dei tiri da tre punti alzata al 45% (20/44). «Al 40’ alzeremo la testa e vedremo se il risultato ci darà ragione», conclude Zappi.

Solo parole d’elogio per Roseto da parte di un elemento importante dello staff giallonero: «Troveremo uno dei più bei palazzetti d’Italia, si respira basket in ogni angolo di città: soprattutto in difesa sono ordinati, puntuali e sarà un ulteriore step di crescita per noi». Non devono far ingannare i sei punti in classifica, specialmente perché in casa la squadra allenata da Franco Gramenzi ha saputo solo vincere. È anche vero che sono due i ko consecutivi: «Sono costruiti con chiari obiettivi per vincere e continuare un percorso per ritornare in Serie A2: ha fatto un mercato estivo estremamente importante, come Klyuchnyk, Poletti e una ciliegina finale come Mantzaris». Il play/guardia greco classe 1990 non ha bisogno di presentazioni: arrivato a inizio settembre, ha contribuito a scrivere la storia dell’Olympiakos, vincendo tre campionati e due edizioni dell’Eurolega.