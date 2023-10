La VIrtus Imola apre le porte del PalaRuggi: Arriva la Cus Jonica Taranto

La Virtus vuole ruggire in casa, dopo l’inizio ad handicap sul terreno di gioco di San Severo: domenica 8 ottobre, alle 18, al PalaRuggi, arriva la CJ Basket Taranto per il 2° turno di campionato. Palla a due in diretta su LNP Pass

La Virtus Imola, dalla prima giornata in casa di San Severo, ha portato a casa qualche nota positiva:

ben quattro giocatori – Balciunas, Barattini, Ohenhen e Morara – sono andati in doppia cifra, capaci di aiutare una formazione a tenere testa ai pugliesi sino alla fine. E pure oltre, considerando l’overtime. Notevole, soprattutto, la statistica dei liberi (15/19) con Aglio e Magagnoli – insieme ai già citati Barattini e Balciunas – infallibili. Ma i gialloneri sono ancora un cantiere perché solamente in questa settimana Regazzi è riuscito ad avere il roster al completo: «La palla deve girare di più», sentenzia il coach. «Ma stiamo cercando di inglobare in questo processo tutta la squadra, in un sistema che dev’essere premiante e non penalizzante». Un passaggio doveroso per rimediare al primo ko: «Si vince e si perde assieme: Ohenhen e Morara, magari, hanno fatto vedere quel qualcosa di più, ma ribadisco che non mi piace parlare di singoli».

Servirà quel qualcosa in più con un’altra compagine pugliese, molto fisica e forte sotto canestro, dove fa valere i suoi centimetri. La vittoria, netta, sui New Flying Balls Ozzano ha messo in luce i talenti di Thioune, Reggiani e capitan Conte, veri e propri trascinatori di Cottignoli verso i primi due punti in classifica della stagione. «Mi sembra che abbiano già capito come stare in campo», chiosa Regazzi su una squadra capace di muovere la palla, dotata di qualità ed esperienza soprattutto con Valentini e proprio Conte: «Hanno fisico, sono lunghi e avranno entusiasmo dopo l’esordio in campionato. Secondo me è stata sottovalutata finora, ma sono a un ottimo livello di amalgama».