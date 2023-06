Serie A2, si ferma a gara 4 il sogno della Fortitudo: in finale va la Vanoli Cremona

Squadra in casa

Non finisce bene l'avventura playoff della Flats Service Fortitudo Bologna che, in un PalaDozza stracolmo, cede di -20 contro la Vanoli Cremona, 49-69 il finale. Si chiude cosi, forse nel peggiore dei modi, una stagione complessa, piena di contraddizioni, con risultati altalenanti ma che, nella fase, finale ha regalato sogni ed emozioni ai sostenitori biancoblu.

Adesso c'è da raccogliere i cocci e programmare la stagione 2023-2024 a partire dall'ormai fatidico 15 giugno, data in cui verranno scoperte le carte della vicenda societaria.

La partita - Combattuta la prima frazione di gioco, frazione nella quale la Fortitudo regge l'impatto della Vanoli Cremona chiudendo il tempo sul 14-19. Nel secondo quarto i lombardi danno una prima spallata al match.

Il tempo si chiude sul 12-17 per un combinato disposto alla fine del primo tempo di 26-36 per la Vanoli. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga tutti attendono la reazione Fortitudo ma in realtà arriva il ciclone Vanoli che piazza un parziale di +8, 16 i punti segnati subendone solo 8. Una delle prestazioni peggiori della stagione della F.

La gara di fatto si chiude qui. La quarta frazione serve solo a cesellare il punteggio, il tempo si chiude sul 15-17 mentre il tabellone del PalaDozza al minuto 40 recita Fortitudo 49, Vanoli 69. Gioco, partita, incontro la Fortitudo chiude anzitempo la stagione mentre la Vanoli Cremona vola alla finale promozione.



Il tabellino di Flats Service Fortitudo Bologna - Vanoli Basket Cremona 49-69 (14-19, 12-17, 8-16, 15-17)



Flats Service Fortitudo Bologna: Adrian Banks 12 (3/7, 2/9), Francesco Candussi 10 (4/9, 0/0), Pietro Aradori 6 (2/7, 0/2), Nazzareno Italiano 5 (2/3, 0/4), Valerio Cucci 4 (1/3, 0/2), Alessandro Panni 4 (2/3, 0/2), Matteo Fantinelli 3 (1/3, 0/3), Miha VaŠl 3 (0/0, 1/2), Simone Barbante 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0), Saliou Niang 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 15 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Matteo Fantinelli 7) - Assist: 11 (Adrian Banks, Matteo Fantinelli 4)



Vanoli Basket Cremona: A.j. Pacher 16 (5/8, 1/5), Andrea Pecchia 13 (4/4, 1/2), Mirza Alibegovic 11 (3/3, 1/9), Joseph yantchoue Mobio 10 (2/4, 2/2), Davide Denegri 7 (1/6, 1/5), Lorenzo Caroti 5 (2/5, 0/5), Paul Eboua 4 (1/5, 0/1), Matteo Piccoli 3 (0/1, 1/2), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Tommaso Vecchiola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Andrea Pecchia 10) - Assist: 17 (Davide Denegri 6)