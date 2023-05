Serie B: La Sinermatic Ozzano si gioca il match ball playoff contro Jesi

La Sinermatic Ozzano è padrona del proprio destino. Ebbene sì, a quaranta minuti dalla fine della stagione regolare, il futuro dei New Flying Balls è appeso al risultato della partita-spareggio in programma domenica alle ore 18 al pala Arti Grafiche Reggiani contro il Basket Jesi Academy.

Una vittoria permetterebbe agli ozzanesi di raggiungere la stessa Jesi a quota 34 punti in classifica e, in virtù degli scontri diretti a favore, i ragazzi di coach Loperfido sarebbero quarti in classifica e si qualificherebbero ai play-off contro la prima classificata del girone D, ad oggi la Luiss Roma, ma anche Roseto è ancora in corsa. Ozzano sarebbe quarta anche se Piacenza dovesse vincere a Imola, in quanto con l’arrivo a pari punti di tutte e tre le squadre coinvolte in questa battaglia (Ozzano, Piacenza e appunto Jesi) la classifica avulsa sorriderebbe a Folli e compagni.

E in caso di sconfitta? Se Ozzano dovesse uscire sconfitta si aprirebbero due possibilità, e qui entra in gioco la sfida che si giocherà in contemporanea al PalaRuggi fra Virtus Imola e Piacenza. Con la sconfitta dei piacentini la Sinermatic chiuderebbe quinta, e agli spareggi per la qualificazione alla futura B1 (o B d’Elite come dir si voglia) affronterebbe la Vigor Matelica (ormai sicura 12esima dopo una straordinaria rimonta nel girone di ritorno).

Sempre in caso di sconfitta ozzanese, ma con la contemporanea vittoria di Piacenza in quel di Imola, la Sinermatic chiuderebbe al sesto posto, e agli spareggi andrebbe ad incontrare l’11^ classificata.

Un rebus che si scoprirà solo domenica in serata. Intanto la Sinermatic Ozzano dovrà vincere contro Jesi per evitare ogni tipo di pensiero e godersi questo finale di stagione che, classifica alla mano, qualsiasi risultato sia, risulterà essere la migliore stagione della storia dei New Flying Balls.

Le parole di Stefano Giannasi: "A pochi giorni dal big match contro Jesi parla il dott. Stefano Giannasi della società New Flying Balls. Ecco le sue parole: "Siamo arrivati qui e, lungi da me l'ascriverci questo successo, voglio invece condividere l'onore di questo merito a tutti, atleti in primis e con menzione speciale al nostro insostituibile main sponsor Sinermatic, nella persona di Andrea Zaccari, sempre molto vicino alla squadra e che anche oggi, alla vigilia della partita del cuore con Jesi, ha dato un importante contributo morale e materiale: grazie da tutti noi.

Questi giorni che precedono la partita contro Jesi sono per me un "sabato del villaggio" e li sto vivendo con la gioia dell'attesa, proiettato al futuro tra scaramantica speranza e orgoglio per l'impresa sin qui compiuta: comunque vada sarà un successo e da domenica 7 maggio 2023, partiremo per proseguire la nostra marcia virtuosa volta al miglioramento globale che stiamo sognando per onorare la sana passione sportiva, la comunità di Ozzano, le aziende del territorio, i nostri tifosi ed in particolare i giovani a cui rivolgiamo le nostre attese. Forza New Flying Balls, Forza Ozzano! Riempiamo il palazzo!!"