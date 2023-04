Serie B: Una Sinermatic perfetta travolge la Use Computer Gross Empoli

Un sabato sera roboante per la Sinermatic Ozzano, che nell'anticipo della 27^ giornata espugna nettamente il campo di Empoli: 101 a 67 Flying Balls il finale, con gli emiliani che conducono interamente l'incontro toccando anche il +42 (40-82) nella terza frazione. Avvio subito positivo per gli uomini di coach Loperfido, ma i padroni di casa trovano un Andrea Casella indemoniato che realizza immediatamente due bombe (saranno sette le triple a fine serata dell'ex Gira Ozzano) per il 6 pari al 3’. Sotto canestro però la Sinermatic domina e, prima con Balducci e Chiappelli poi con Klyuchnyk e Folli, allunga fino al +15 (9-24 all’8’). Con Mazzoni e con la terza tripla di Casella del quarto Empoli si riporta a -9 alla prima sirena (19-28) e accorcia sul -6 (22-28) in aperura del secondo periodo, merito sempre della mano “calda” di Casella. Empoli resta in partita, aggrappata sempre alle magie di Andrea Casella, che segna la tripla del -4 al 14’ (30-34).

Un Coach Loperfido insoddisfatto vede una Ozzano un po’ in difficoltà e ci vuole parlare su, chiamando time-out. La risposta emiliana è sontuosa: Empoli non segna più ed è 0-20 di parziale ospite fino all’intervallo lungo (30-54), trascinati dai punti di un ispirato Felici, di Bonfiglio e di Barattini. In avvio della terza frazione la musica non cambia e il break ozzanese prosegue con le triple firmate da Barattini e da un sontuoso Folli che firma il suo primo “trentello” in carriera in serie B (11/13 al tiro).

La Sinermatic scappa definitivamente e dopo il +37 a metà quarto (37-74) arriva addirittura il +42 (40-82) sulla bomba di Chiappelli. Nell’ultima frazione ampio turnover: Ozzano inserisce diversi giovani insieme a qualche senior mantenendo un sonoro +40 al minuto 35 (54-94). Negli ultimi quattro minuti spazio a tutti gli under del gruppo, con Buscaroli, Balducci, Salsini, Carpani e Galletti in campo. Per la cronaca nei minuti finali arriva anche la prima gioia di Filippo Salsini, che segna il suo primo canestro dal campo in Serie B, mentre a meno di 120 secondi dalla fine Balducci schiaccia il 100° punto ozzanese. Alla sirena finale è 67-101 Sinermatic, con gli ozzanesi che volano in classifica a quota 30 punti rimanendo in piena lotta per il quarto posto in classifica.

USE Computer Gross Empoli - Sinermatic Ozzano 67-101 (19-28, 11-26, 16-28, 21-19)

USE Computer Gross Empoli: Andrea Casella 27 (1/2, 7/12), Marco Mazzoni 10 (2/5, 2/2), Daniele Sesoldi 10 (2/3, 2/3), Lorenzo Baccetti 7 (1/2, 1/2), Valerio Costa 5 (2/8, 0/2), Riccardo Agbortabi 4 (1/3, 0/0), Obinna Nwokoye 2 (1/5, 0/2), Luca Giannone 1 (0/6, 0/1), Simone Cerchiaro 1 (0/3, 0/0), Alessandro Antonini 0 (0/0, 0/0), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Andrea Casella, Marco Mazzoni 6) - Assist: 12 (Alessandro Antonini 3)

Sinermatic Ozzano: Matteo Folli 30 (7/8, 4/5), Tommaso Felici 15 (7/11, 0/0), Marco Barattini 14 (3/5, 2/3), Gioacchino Chiappelli 11 (3/3, 1/4), Carlo Balducci 10 (5/7, 0/1), Dimitri Klyuchnyk 7 (3/6, 0/3), Simone Bonfiglio 5 (1/2, 1/2), Francesco Buscaroli 5 (1/1, 1/3), Manuel Carpani 2 (1/2, 0/1), Filippo Salsini 2 (1/1, 0/0), Simone Lasagni 0 (0/0, 0/4), Riccardo Galletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 37 4 + 33 (Dimitri Klyuchnyk 9) - Assist: 25 (Dimitri Klyuchnyk 7)