Mala sorte Fortitudo, a sorridere è Mantova

A fine gara, in casa Fortitudo Bologna si fa la conta dei feriti e degli scomparsi: Aradori, Davis e Niang fuori per infortunio, Italiano e Bordi espulsi e, infine, Cucci out per i troppi falli. La Kigili perde, nonostante la volontà di provarci fino alla fine, sul parquet della Staff Mantova.

Gli uomini di Dalmonte iniziano con uno 0-5, ma lì si fermano. Per tutta la gara, infatti, la Effe si ritroverà a rincorrere i padroni di casa, complice anche le basse percentuali in attacco di Bologna. Fantinelli il più positivo con 23 punti ma i suoi numeri non salvano la Fortitudo da una brutta serata.

Mantova-Bologna, il tabellino

STAFF MANTOVA 89 FORTITUDO BOLOGNA 80

MANTOVA: Calzavara 6, Miles 16, Cortese 14, Ross 20, Thioune 2; Morgillo 2, Janelidze 4, Criconia 3, Veronesi 15, Palermo 7.

All. Valli.

BOLOGNA: Fantinelli 23, Thornton 8, Panni 11, Cucci 12, Paci 4; Italiano 12, Barbante 8, Biordi 2, Natalini ne, Bonfiglioli ne.

All. Dalmonte.

ARBITRI: Caforio, Pellicani e Ugolini.