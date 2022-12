EuroLeague, altro stop per la Virtus

Undicesima giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo che incrocia la Stella Rossa a Belgrado.

Stella Rossa-Virtus Bologna, la gara

Inizio positivo per le V nere che partono forte trovando negli esterni e Jaiteh ottime soluzioni e dimostrando una buona solidità anche in difesa, tenendo lontano la Stella Rossa più possibile arrivando al massimo vantaggio di +6. Nella seconda parte di quarto la Stella Rossa rientra a contatto arrivando sino al -3 ma con la Virtus in gestione della partita perchè è capace di riprendere subito le distanze chiudendo il parziale sul 17-23. Nel secondo parziale è l’equilibrio a prevalere in campo: la Segafredo mantiene sempre la Stella Rossa intorno ai due possessi di vantaggio e limitando il più possibile le giocate sotto canestro dei biancorossi che trovano dunque in Mitrovic, Holland e Dobric le uniche valvole di sfogo. Nel finale di parziale sale di giri anche Vildoza che raggiunge un 4/4 nel solo quarto parziale portando la Stella Rossa al solo -2 con 2′ minuti da giocare prima dell’intervallo, per poi passare avanti con Bentil. Il 2/2 di Mickey ai liberi permette alla Segafredo di chiudere sul 42-41 per la Stella Rossa.

Ripartenza decisa, dopo l’intervallo, da parte della Virtus che trova la tripla di Pajola, ma serve a poco perché dall’altra parte Bentil risponde da lontano e poi i bianco rossi allungano sul 52-46 trovando tiri aperti e puliti. La Segafredo si appella più alle giocate dei singoli che al gioco di squadra, ma i due possessi recuperati consentono di tornare solo a -3. Nel finale di parziale però la difesa bianconera è tutt’altro che impermeabile perchè la Stella Rossa allunga sul 67-55 con cui si chiude il quarto. Nel quarto parziale la trama cambia di poco: i biancorossi riescono a far girare meglio il pallone e mettono in difficoltà la Segafredo, che non riesce a trovare soluzione sui blocchi e la difesa sulle rapide rotazioni degli esterni dei padroni di casa. La partita termina poi sul risultato di 83-74 (virtus.it).

Stella Rossa-Virtus Bologna, il tabellino

Stella Rossa – Virtus Segafredo Bologna: 83 – 74 (1q 17 – 23; 2q 42 – 41; 3q 67 – 55)

Stella Rossa: Holland 5, Vildoza 16, Mitrovic 12, Lazic 3, Martin 4, Dobric 20, Nedovic 5, Markovic 2, Kuzmic, Petrusev 4, Topic n.e, Bentil 12

All: Ivanovic

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Mannion 11, Belinelli 4, Pajola 7, Bako 1, Jaiteh 15, Lundberg 2, Hackett 6, Mickey 11, Camara n.e, Weems 10

All: Scariolo