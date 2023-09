Supercoppa LBF, la Virtus femminile stacca il biglietto per la finale

Inizia a ritmi alti la prima uscita ufficiale della nuova stagione della Virtus Segafredo Bologna. L'Umana Reyer Venezia femminile lotta per quaranta minuti in semifinale contro la Virtus Bologna a Pordenone ma cede 65-74.

Le orogranata provano a rimontare nell'ultimo quarto ma le bianconere riescono a respingere ogni tentativo di rimonta accedendo così alla finale.

LA PARTITA

Andrè sblocca il punteggio segnando due appoggi di fila, e dopo vari tiri sbagliati delle avversarie anche Dojkic riesce a segnare in penetrazione subendo fallo. Il primo quarto termina con due punti dalla lunetta di Cox su un punteggio di 26-17 per la Reyer.



Il secondo periodo di gioco vede le V nere rimontare sulle avversarie grazie a un’ottima difesa, che mette le orogranata in difficoltà. La tripla di Zandalasini crea fiducia nelle compagne, seguono poi punti importanti per Andrè e Peters. Il primo tempo termina 35-42 per la Virtus.



Al rientro dagli spogliatoi le ragazze di coach Vincent proseguono sulla scia del secondo periodo, consolidando il loro vantaggio e trovando canestri facili. È 49-59 il punteggio al trentesimo minuto di gioco. La Reyer tenta il recupero nel 4Q, ma la Virtus Segafredo Bologna riesce a prevalere e si guadagna la finale.

Appuntamento a domani contro il Famila Schio alle ore 18:00, diretta in chiaro su LBF TV

IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia vs Virtus Segafredo Bologna: 65-74 (1Q 26-17; 2Q 35-42; 3Q 49-59.)

Umana Reyer Venezia: Logoh, Berkani 12, Villa 12, Nicolodi 2, Pan 9, Meldere 2, Makurat 14, Cubaj 5, Fassina 9, D’Este, Gorini, Franchini.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 2, Peters 9, Cox 11, Barberis, Dojkic 15, Andrè 20, Zandalasini 17, Orsili, Consolini.