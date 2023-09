Supercoppa LBF, Vincent: "C’è tanta voglia di competere e vincere la partita con la Reyer"

La preseason della Virtus Segafredo Bologna è giunta al termine e la squadra è pronta a scendere in campo per il primo impegno stagionale, la Supercoppa Italiana LBF.

Al termine dell’allenamento che precede la semifinale, queste sono state le parole di coach Vincent: “Durante la presentazione di squadra che si è tenuta ieri sera, il Presidente Massimo Zanetti si è dimostrato molto contento della squadra e della sfida importante che stiamo per affrontare, ovvero di provare a vincere".

E ancora: "La Virtus ha vinto tanto con la squadra maschile ma con la femminile mai, quindi siamo motivati. In questo momento come tutte le squadre non siamo ancora pronti, ma siamo pronti per competere e daremo il massimo, rispetto a quello che possiamo fare".

"La cosa più importante - conclude Vincent - è sempre fare un passo avanti dopo ogni partita, tutti i giorni. Abbiamo affrontato Venezia in amichevole quest’estate e abbiamo perso, c’è tanta voglia di competere e vincere la partita.”

Supercoppa Italiana LBF. Oggi venerdì 22 settembre, ore 19:45, al Palacrisafulli di Pordenone semifinale Umana Reyer Venezia vs Virtus Segafredo Bologna. Tutte le partite della Supercoppa Italiana verranno trasmesse in diretta streaming in chiaro e per tutti su LBF TV.