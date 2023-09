Supercoppa: La Virtus Imola supera Vicenza e vola ai quarti di finale

Continua il percorso vincente della Virtus Neupharma che, dopo aver trionfato nel Derby di esordio, supera anche il 2° turno contro la Pall. Vicenza 2012 chiudendo la contesa in meno di 3 quarti di gioco (61-36 al 28’).

Inizio estremamente soft per la Virtus Neupharma (0-5 al 2’) che subisce fin troppo il play vicentino Cucchiaro prima di una reazione propiziata da Chiappelli (8-9 al 4’) arrestata dal time out chiamato dal coach ospite Cilio.

Coach Regazzi ricerca freschezza, dopo appena 6’17” ha infatti già ruotato 9 giocatori, e la Virtus riprende a macinare gioco (13-9 al 8’) con un Giacchino Chiappelli (9 punti nei primi 7’) a tratti incontenibile per i blu avversari.

Il dinamismo di Morina ed i canestri da ogni dove di Magagnoli (7 punti a fila) accendono il PalaRuggi (27-17 al 14’) costringendo gli ospiti a provare di arrestare le incursioni giallonere con la carta della difesa a zona, viste anche le percentuali povere da 3 punti di Balciunas e compagni (2/12 dopo 15’).

Non si arresta però un Magagnoli in versione all-inclusive (9 punti nei primi 6’ del 2° quarto) supportato da Masciarelli (31-20 al 16’) e da un Chiappelli che raggiunge la doppia cifra dopo neanche 13’ in campo.

In campo sembra che ci sia solo una squadra, in maglia giallonera, che prende il largo colpendo su tutti i fronti: gioco da 3 punti di Magagnoli, appoggio di potenza di Balciunas e tripla piedi per terra di Masciarelli, più tecnico alla panchina ospite, portano in un amen la Virtus sul +17 (43-26 al 19’) chiudendo un 2° periodo sostanzialmente impeccabile (27-12 il parziale).

Nella ripresa la Virtus non si concede cali di concentrazione e riprende da dove aveva lasciato, spaziando nelle scelte offensive in tutti e 7 i metri attorno all’anello con i canestri da sotto di Ohenhen e la raffica di triple di Balciunas (3/3 a fila) e capitan Aglio (59-35 al 26’) che dilatano il divario fino al massimo vantaggio giallonero (61-36 al 28’).

Il quarto conclusivo è utile solo per ritoccare le statistiche personali, con tutti e 10 i gialloneri scesi in campo andati a referto (di cui ben 4 in doppia cifra) ed il sempre positivo piacere di passarsi la palla (21-10 il conto degli assist) tra gli applausi di un PalaRuggi orgoglioso dei propri ragazzi.

Con questa vittoria la Virtus Neupharma accede ai Quarti di Finale di SuperCoppa LNP ma, per conoscere la prossima avversaria, occorrerà attendere la riprogrammazione degli accoppiamenti da parte della Lega Nazionale Pallacanestro (LNP ha dichiarato di seguire, per quanto possibile, i criteri di viciniorietà).

Le 4 squadre che vinceranno i quarti di finale conquisteranno il pass per le Final Four di SuperCoppa in programma Sabato 23 e Domenica 24 Settembre a Montecatini.

VIRTUS NEUPHARMA IMOLA – PALL. VICENZA 76-55 (16-15 : 43-27 : 63-43)

VIRTUS NEUPHARMA IMOLA: Masciarelli 10, Dalpozzo NE, Aglio 3, Morara 2, Magagnoli 13, Morina 7, Chiappelli 16, Alberti 4, Barattini 3, Balciunas 14, Ohenhen 4. All. Regazzi

VICENZA: Cucchiaro 12, Ambrosetti 11, Cernivani 5, Antonietti 2, Brescianini 4, Terenzi NE, Pavan, Pendin, Campiello 7, Riva 9, Brambilla 3, Carr 2. All. Cilio

Arbitri: Nicola Alessi di Lugo (RA) ed Alex Oliver Di Marco di Sasso Marconi (BO)