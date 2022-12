Virtus, stangata Teodosic: squalifica per due giornate

Stangata per Milos Teodosic: il play della Virtus Bologna ha rimediato ben due giornate di squalifica in EuroLeague e sarebbe quindi costretto a saltare la sfida di domani contro la Stella Rossa a Belgrado. Il condizionale è però d’obbligo: il provvedimento è stato ritenuto troppo severo dalla Segafredo che ha sporto immediatamente ricorso. Tanto che il Mago partitrà ugualmente con il resto della squadra, seppure le chance di un lieto fine per il ricorso siano minime.

I motivi della squalifica

A cinque minuti alla fine della gara contro l’Efes, Teodosic si è scagliato rabbiosamente contro l’arbitro Davor. Tenuto a bada – a fatica – dai compagni, il serbo ha rivolto parole pesanti nei confronti del fischietto sloveno: come si legge nella nota del giudice sportivo, infatti, la squalifica è arrivata “a causa di insulti ed atti offensivi che rappresentano mancanza di rispetto nei confronti degli arbitri”. Il ricorso della Virtus, come scrive Repubblica, potrebbe però sospendere la pena, per poi farla scontare eventualmente nelle due gare successive. Un bel guaio per le V Nere già orfane di Shengelia, ancora alle prese con i problemi alla caviglia.

Foto virtus.it