La Fortitudo parte bene, poi Cento recupera e vince

Non basta un buon primo tempo alla Fortitudo Bologna che esce sconfitta dalla Milwaukee Dinelli Arena contro la Tramec Cento. La Effe si porta avanti guidata da Aradori, tocca il +10 e va all'intervallo sul 27-35. I biancorossi però non mollano e anzi mostrano i muscoli: con un periodo di 9-0 si portano sul pareggio, nell'ultimo quarto Archie porta Cento alla vittoria. Un inizio non brillante per l'Aquila che inizia con una sconfitta.

TRAMEC CENTO-FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 70-64

TRAMEC CENTO: Zampini 13, Berti 3, Marks 12, Archie 22, Toscano 2. Tomassini 10, Ulaneo 3, Moreno 3, Kuuba 2

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Fantinelli 9, Aradori 15, Thornton 10, Davis 8, Paci 4. Cucci 4, Italiano 3, Panni 3, Barbante 8

Arbitri: Foti, Maschio, Bartolini

Foto fortitudo103.it