EuroLeague, Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas: dove vedere la partita in tv e streaming

Ancora poche ore a Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas. Nella prima delle due gare settimanali di EuroLeague, la Segafredo cerca il terzo successo consecutivo in Europa dopo le due belle vittorie contro Fenerbahce e Barcellona. Assente Nico Mannion per le V Nere, così come Keenan Evans per Kaunas. Nei lituani ci sarà però Achille Polonara, arrivato solo pochi giorni fa nel club lituano.

Virtus, le parole di coach Scariolo

“Lo Zalgiris è una società che si è guadagnata grande rispetto in questi ultimi anni – ha dichiarato il coach Sergio Scariolo ai canali ufficiali del club – confermato dalla tempestività con la quale sono riusciti ad incorporare due eccellenti giocatori pochi giorni prima della scadenza dei tesseramenti e dall’assegnazione della Final Four dell’Eurolega. In campo sono una squadra molto difficile da battere e la loro classifica conferma, in virtù di un alto livello di fisicità, che si traduce sul parquet in una eccellente difesa e una capacità di attaccare il ferro da parte di molti giocatori in diverse posizioni. Ritengo che i rimbalzi saranno una chiave molto importante di questa partita”.

Dove vedere la partita

Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, in programma alle ore 20.30 di martedì 10 gennaio, sarà visibile su Sky Sport Arena, Eleven Sports e Euroleague.tv. Diretta radio su Radio Nettuno Bologna Uno.