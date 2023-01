La Fortitudo Bologna crolla sotto i colpi di Chiusi

Brutta sconfitta per la Fortitudo Bologna che perde in trasferta sul parquet dell’Umana Chiusi per 75-59. Numeri bassi, bassissimi in attacco per Bologna nonostante un buon equilibrio iniziale. Il parziale di 11-0 ad inizio secondo quarto fa ben sperare la squadra di Dalmonte ma la spinta della Effe finisce di fatto lì.

Il secondo tempo della Fortitudo Bologna è confusionario, Chiusi ne approfitta e trova subito l’allungo con un pesante parziale di 16-0. Fantinelli prova a scuotere i suoi ma la distanza è ampia e a concentrazione poca. Nell’ultimo periodo Bologna si porta sul -8 prima di alzare definitivamente bandiera bianca.

Chiusi-Bologna, il tabellino

UMANA CHIUSI-FORTITUDO KIGILI BO 75-59

UMANA CHIUSI: Medford 26, Bolpin 8, Porfilio 3, Utomi 14, Bozzetto 8; Raffaelli, Martini 6, Raucci 8, Candotto 2; Braccagni ne, Possamai ne. All. Bassi.

KIGILI BOLOGNA: Fantinelli 10, Thornton 2, Italiano 16, Davis 5, Barbante 2; Aradori 7, Cucci 17, Panni, Biordi ne, Natalini ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Moretti, Capurro, Tarascio.

Note: parziali 20-21, 39-37, 58-46