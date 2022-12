La Fortitudo perde ancora in trasferta: sorride Forlì

Non bastano i 21 punti di Cucci per assicurare la vittoria alla Fortitudo Bologna: spenta e fuori forma, la Kigili cede il passo a una Unieuro Forlì decisamente più brillante. Nel derby emiliano-romagnolo è la capolista ad imporsi per 88-66: 20 punti per Valentini, 15 per Cinciarini mentre per la Effe Cucci ne mette 21.

Eppure la Fortitudo era partita bene con Aradori e Fantinelli ma dopo il time out di Martino l’Unieuro esce fuori con Sanford, Valentini e Pollone, chiudendo in avanti il primo periodo. La storia si ripete nel secondo quarto: ancora Aradori e Fantinelli per Bologna, poi il break di Cinciarini e compagni porta Forlì sul +11. Il divario rimane stabile fino alla fine del primo tempo.

Nella seconda parte di gara, con i padroni di casa sul +15, la partita non viene mai messa in discussione. L’ultimo quarto è accademia: i biancorossi vanno sul +23 e si confermano meritevoli del primato in classifica.

Forlì-Fortitudo, il tabellino

UNIEURO FORLI’- FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 88-66

UNIEURO FORLI’: Valentini 20, Sanford 11, Pollone 9, Adrian 9, Gazzotti; Benvenuti 9, Penna 5, Cinciarini 15, Radonjic 10; Ndour ne, Munari ne, Flan ne. All. Martino.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Fantinelli 8, Thornton 11, Aradori 9, Davis 5, Cucci 21; Italiano 8, Panni, Barbante 4, Biordi ne, Paci ne, Bonfiglioli ne. All. Dalmonte.

ARBITRI: Wassermann, Pazzaglia, Attard.