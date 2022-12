La Virtus torna a sorridere: batuta l'Alba Berlino

Prima e storica gara di Eurolega della Virtus Bologna alla Segafredo Arena, di scena i tedeschi dell’Alba Berlino. Inizio di primo quarto equilibrato, Weems e Jaiteh trovano i canestri che permettono ai bianconeri di tenere il passo con la squadra di Coach Gonzalez (10-9), il lungo francese virtussino segna dalla media per due volte consecutive e a 4′ abbondanti dalla fine del primo periodo Bologna si porta sul +5; la reazione dell’Alba non si fa attendere, piazza il break del 4 a 0 e ritorna a -1 (14-13). Procida piazza la schiacciata del sorpasso, ma la Virtus stringe le maglie in difesa e Teodosic inventa due volte per Bako che non deve fare altro che insaccare in rete il nuovo +4 con il quale termina il primo quarto (18-15). Secondo periodo equilibrato, nessuna delle due squadre prende il sopravvento sull’altra, la Segafredo prova a mantenere le distanze sfruttando la fisicità sotto le plance e la lunetta, Teodosic mette la tripla dall’angolo che vale il nuovo +5 a 4′ dall’intervallo lungo (29-24). Hackett e Weems piazzano il break che manda a otto le lunghezze di vantaggio con l’Alba, penetrazione vincente di Weems, seguita da Micket che permette alla alla Segafredo di toccare la doppia cifra di vantaggio (38-26), 2/2 per Bako che chiude così i primi 20′ di gioco sul punteggio di 40 a 29. La Virtus prova a pizzare lo strappo ad inizio quarto con Hackett e Shengelia (45-31), la squadra tedesca non ci sta e accorcia con Koumadje e Smith, gara vibrante, ritmo veloce, squadre che corrono senza un attimo di respiro, Berlino tocca il -7 a 4′ abbondanti dalla terza sirena (51-44); la Segafredo non lascia che i tedeschi si avvicinino momentaneamente con il punteggio, l’attacco bianconero riporta a +10 la distanza di sicurezza a 2′ 24” (59-49). Le V Nere resistono, mantengono la doppia cifra di vantaggio e chiudono il terzo quarto sul punteggio di 63 a 52. Ultimo tentativo di rimonta dell’Alba Berlin che si riporta a soli due possessi di distanza dalla Virtus Segafredo (63-57), Teodosic riporta la calma trovando la conclusione da tre, risposta immediata di Lo che segna allo stesso modo il nuovo -6 (68-62), giro in lunetta per il play serbo che non sbaglia e allunga il vantaggio, Shengelia chiude il gioco da tre punti e il tabellone segna +10 per i padroni di casa a 4′ scarsi dalla fine (73 – 62). In difesa non si passa più, il pitturato bianconero diventa inaccessibile per gli ospiti, solo a cronometro fermo Berlino prova a smuovere il punteggio, Weems trova la via del canestro e segna i punti della vittoria, gli ospiti non riescono più a rientrare e la Segafredo torna a vincere in campo europeo. Prima storica vittoria in Eurolega alla Virtus Segafredo Arena.