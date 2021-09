Virtus Bologna, Baraldi: "Rimpiazzeremo Udoh"

Vento in poppa per la Virtus Bologna, fresca vincitrice della Supercoppa, ma l’infermeria continua a preoccupare. Oltre a Nico Mannion, infatti, le Vu Nere devono fare i conti con la rottura del tendine rotuleo di Ekpe Udoh, rimediata nella sfida contro Tortona.

Virtus, le parole di Baraldi

A tal proposito ha parlato Luca Baraldi, Amministratore Delegato della Virtus: "Vincere è una cosa bellissima e molto difficile, ma confermarsi è ancora più complicato. Quest'anno abbiamo allestito un roster di buona qualità, più forte dell’anno scorso. Mercato? Stiamo lavorando – ha dichiarato l’ad a bolognasportnews.it - stiamo cercando un pivot e non vogliamo sbagliare. Jaiteh e Tessitori però hanno dimostrato di avere grandi margini di miglioramento, soprattutto il primo".

"Però per gli obiettivi e le ambizioni che abbiamo noi Udoh non lo si può non sostituire. A breve, non credo tuttavia prima di Trento, ci sarà l’inserimento di un altro giocatore, con un possibile contratto biennale. Volevo ribadire che Udoh non è un giocatore finito, noi lo aspettiamo. Tornerà a riabilitarsi qui a Bologna, e io mi auguro di averlo nel roster per i playoff. Speriamo di recuperare anche gli altri atleti ai box, Mannion in primis".