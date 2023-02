Tonfo Virtus, vince Barcelona

Ventiquattresimo turno di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna che ospita FC Barcelona.

Virtus Bologna-Barcelona, la gara

Inizio subito in salita per la Segafredo, con Laprovittola che testa subito da tre la tenuta difensiva bianconera trovando il primo canestro per i blaugrana, subito seguito da un appoggio facile per il 5-2. La Virtus non resta a guardare e trova in Jaiteh la sua arma principale, assistito in fase realizzativa anche da Shengelia: la difesa della Segafredo fatica a garantire copertura perimetrale con Barcellona che tira con un 50% nei primi 5 minuti. Gli spagnoli infatti allungano sino al 6-13 dopo appena 5′: i problemi principali della Virtus sono derivanti soprattutto dalla presenza a rimbalzo, dove quelli offensivi pesano maggiormente. Con una risposta la Segafredo sigla un parziale di 7-0 che riporta le Vu nere a contatto sul 15-18 quasi in chiusura del parziale. Il quarto finisce con Barcellona avanti sul 17-22. Il canestro con fallo di Lundberg apr il secondo parziale con la Virtus che torna a -2 per poi subire il canestro di Higgins: la tripla di Mickey ricuce definitivamente il distacco sul 23-24. Dopo qualche minuto di digiuno, Barcellona trova il canestro di Abrines che da tre vale il 23-27, per poi trovare anche la schiacciata in contropiede del 23-29: parziale di 8-0 aumentato da Jokubaitis e massimo vantaggio di spagnolo da inizio partita. Continua il momento difficile delle Vu nere che faticano a trovare continuità in fase offensiva, commettendo spesso errori banali, e in difesa concedono troppo facendo scappare il Barcellona sul 23-37, mettendo sempre in difficoltà sulle rotazioni la Virtus. A poco meno di 3′ minuti dall’intervallo il tabellone recita 23-40: la Segafredo non trova il fondo della retina dal 6 minuti, in cui ha concesso al Barcellona tanto spazio in attacco. Solo ad un minuto dall’intervallo, Shengelia riesce a trovare il canestro che vale il 25-45. Cambia di poco il risultato, ma il Barcellona chiude avanti il parziale, in cui la Virtus si è trovata in forte difficoltà, sul 27-47.

Anche nella ripresa Barcellona continua ad avere ottime percentuali da tre come dimostra Jokubaitis che trova l’ennesima tripla della serata. La Virtus, nervosa, incappa anche in un antisportivo molto discutibile fischiato a Teodosic: poco è riuscita a fare la difesa bianconera sul rapidissimo giropalla blaugrana che è stata la vera arma degli spagnoli. Il terzo parziale si chiude sul 39-74. Con la partita difficilmente recuperabile, la Segafredo non rinuncia a giocare anche se le ingenuità e le disattenzioni, specialmente a rimbalzo non aiutano ad arginare anche lievemente il gap. L’ingresso di Belinelli assottiglia lo svantaggio riportandolo sulle 20 lunghezze con canestri dalla distanza e nel traffico dimostrando il suo ottimo stato di forma. Il match finisce con il punteggio di 75-92 (virtus.it).

Virtus Bologna-Barcelona, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs FC Barcelona: 75 – 92 (1Q 17 – 22; 2Q 27 – 47; 3Q 39 – 74)

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 6, Belinelli 12, Pajola , Bako 8, Jaiteh 14, Lundberg 13, Shengelia 10, Hackett, Mickey 3, Weems 6, Teodosic 3, Abass

All: Scariolo

FC Barcelona: Sanli, Vesely 4, Martinez, Kalinic 9, Satoransky 1, Laprovittola 10, Abrines 16, Higgins 9, Tobey 7, Jokubaitis 13, Mirotic 17, Nnaji 6

All: Jasikevicius

Arbitri: Lottermoser R, Nedovic M, Peer A.