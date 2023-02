Una solida Virtus supera Baskonia

Venticinquesimo turno di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna che ospita il Cazoo Baskonia.

Virtus-Baskonia, la gara

Inizio lampo per la Segafredo che con Teodosic e Ojeleye trova immediatamente due conclusioni da oltre l’arco per l’immediato 6-0 di parziale, di una Virtus che gioca con ordine e aggressività in difesa. Il Baskonia reagisce e si porta a -3, complici le difficoltà dei bianconeri di trovare la via del canestro. Il sorpasso spagnolo arriva a 2′ minuti dalla fine del primo quarto con il Baskonia che prima pareggia e poi mette la freccia con Giedraitis che appoggia in contropiede il 13-18: Belinelli riesce a trovare la tripla del 16-19 a fil di sirena della prima frazione che termina con Baskonia in vantaggio. Nella seconda frazione parte meglio la squadra di coach Penaroya ma i bianconeri hanno la forza di rispondere riportandosi ad un solo possesso di distanza con ancora 8 minuti sul cronometro e con gli spagnoli già in bonus: l’1/2 dai liberi di Pajola riduce ulteriormente la distanza sul 20-21. Lundberg firma il canestro del 27-28 dopo il tentativo di fuga degli spagnoli che trovano in Giedraitis il principale realizzatore con già 12 punti. Ancora Belinelli dall’arco riporta a contatto la Virtus sul 30-31, per poi bissare l’azione successiva per il sorpasso del 33-31, subito ammortizzato da Thompson per il nuovo vantaggio spagnolo: 33-34 con ancora 2′ minuti sul cronometro. Inizia cosi il valzer dei sorpassi e controsorpassi che consegna la testa della partita alla Segafredo sul punteggio di 44-41 all’intervallo.

La ripresa è infiammata da entrambe le parti che continuano a rispondere colpo su colpo ai canestri avversari, ma la Segafredo riesce ad avere la meglio e costringere Baskonia al time out sul 54-48 dopo un break di 4-0. Baskonia approfitta di due errori bianconeri in pochi secondi e pareggia il parziale riportandosi sul 56-52 a 4′ minuti dal termine del terzo parziale dove la Segafredo è riuscita a mettere molta pressione difensiva costringendo a tiri complicati gli ospiti. Il canestro di Howard, il secondo consecutivo degli spagnoli da tre, pareggia i conti sul 58-58: la tripla di Shengelia porta di nuovo la Virtus in vantaggio sul 61-58. La tripla di Abass, importantissima, fissa il vantaggio bianconero sul 66-62, portato a 68-62 dal gancio di Shengelia che chiude il terzo parziale. Quarta frazione che si apre con una stoppata incredibile di Abass che blocca una schiacciata sicura, ed è poi capace di riproporsi in attacco con la tripla del 71-63 che gli vale anche la doppia cifra a quota 10. Complice qualche errore al tiro di troppo, Baskonia fatica a trovare continuità al ferro, cosa che alla Virtus non manca e che aiuta a scavare il margine di +6. Il vantaggio rimane tale solo per qualche minuto perchè ci mettono poco gli ospiti a rientrare a -2, ma Belinelli sigla il suo 15 punto con la tripla del 78-73 con poco più di 3′ minuti sul cronometro. Il canestro con fallo di Giedraitis riporta a – 2 il Baskonia, ricacciato subito indietro dalla tripla di Teodosic per l’81-76. 1/2 per Hackett ai liberi che fissa il punteggio sul 86-78. Il canestro di Thompson porta il Baskonia sull’88-83 , punteggio con cui la Segafredo conquista la vittoria (virtus.it).

Virtus-Baskonia, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz: 88 – 83 (1Q 16 – 19; 2Q 44 – 41; 3Q )

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 15, Pajola 3, Bako 4, Jaiteh 5, Lundberg 6, Shengelia 12, Hackett 9, Mickey 2, Weems, Ojeleye 5, Teodosic 17, Abass 10

All: Scariolo

Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz: Howard 10, Heidegger, Raiste, Marinkovic 4, Diez 3, Thompson 15, Kostar 4, Enoch, Costello 7, Giedraitis 25, Hommes 15, Kurucs

All: Penaroya

Arbitri: LATISEVS, DIFALLAH, MAJKIC