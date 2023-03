Virtus-Tortona è una battaglia e alla fine la spunta la Segafredo

La partita si apre con un possesso Tortona, che si conclude con un primo viaggio in lunetta per Macura che porta il Match sullo 0-1. La squadra ospite riesce ad allungare sullo 0-5, la Segafredo prova a riaccendere la luce e sblocca il punteggio con una tripla di Ojeleye su assist di Mannion. Lo stesso numero 34 suona la carica con un assist per Jaiteh e un rimbalzo offensivo, che riporta la Virtus in attacco con un canestro comodo di Kyle Weems. Nico Mannion prova a dare una scossa in velocità, concretizzando un secondo assist per Semi Ojeleye. Un canestro veloce di Mickey su assist del capitano Belinelli al loro ingresso in campo riporta la Segafredo sul 13-17. Ojeleye con un 2+1 risponde a una tripla di un ispirato Semaj Christon, ma Tortona continua a segnare da oltre l’arco. La Virtus si porta sul 18-25 in chiusura di quarto, grazie a una fluida circolazione di palla gestita da Hackett e da un Mickey reattivo a rimbalzo.

Il secondo quarto si apre con una Segafredo aggressiva, che però non riesce a trovare canestri facili grazie ad una solida difesa degli ospiti. Un paio di buoni recuperi difensivi delle V Nere portano a due canestri di Belinelli e Weems, ma la maggiore precisione dalla lunga distanza permette alla Bertram di rimanere avanti di 7 lunghezze. Il capitano si sblocca da tre punti, mettendo due bombe in fila e riportando la Virtus sul -3 quando mancano poco più di 180” all’intervallo lungo. La striscia positiva si allunga con altri nove punti in fila di Marco Belinelli al rientro in campo dopo i time-out. Lampi di talento individuale degli esterni di Tortona tengono la squadra piemontese avanti nel punteggio, ma la pioggia di triple continua alla Segafredo Arena con Kyle Weems che segue la strada ormai tracciata dal suo capitano. Le squadre rientrano negli spogliatoi all’intervallo lungo con il punteggio che segna 44-43.

Tortona apre il secondo tempo con 5 punti in fila, a sbloccare il punteggio per la squadra di casa ci pensa Nico Mannion in penetrazione. Si aprono degli spiragli nella difesa ospite e Lundberg è il primo ad approfittarne con un appoggio per il pareggio 48-48. Weems decide di infuocare l’arena con una schiacciata nel traffico, e con 4 punti in fila permette nuovamente alla Virtus di mettere la testa avanti. Christon non ci sta e continua a rimpolpare il suo tabellino, ma la Segafredo risponde con una tripla di Mannion, originata da una buonissima circolazione di palla. Un canestro di pura energia di Shengelia costringe Coach Ramondino a chiamare minuto di sospensione sul 57-53. Al rientro in campo la squadra ospite stringe le maglie in difesa e costringe le Vu Nere a due palloni persi consecutivi. 1/2 di Shengelia dalla lunetta, 1/2 di Radosevic, ma il periodo di difficoltà offensiva viene nuovamente cancellato da due triple consecutive di Marco Belinelli. Severini risponde e a un minuto e mezzo dalla fine del quarto il tabellone recita 64-59. In chiusura di frazione la Virtus arriva al vantaggio di 6 lunghezze, grazie a un canestro dalla lunga distanza di Ojeleye.

L’inizio dell’ultimo quarto vede un botta e risposta tra Severini e Ojeleye che continuano a fare centro da tre punti. Mickey sfrutta le sue abilità spalle a canestro e segna 5 punti, e insieme a un canestro difficile di Hackett cerca di tenere a bada una Bertram sempre viva e vicina nel punteggio. Un fallo antisportivo fischiato a Toko Shengelia manda in lunetta Severini, che porta a casa 4 punti con una tripla nell’azione successiva. Viaggio in lunetta anche per lo stesso Shengelia (1/2), che nell’azione successiva serve un assist per la tripla numero 8 di Belinelli. Due sono le lunghezze di vantaggio per la Segafredo quando mancano 4 minuti alla fine della partita. Demonte Harper manda tre punti a referto e riporta Tortona in vantaggio fino al 2/2 in lunetta di Belinelli. Le squadre si presentano all’ultimo minuto di gioco con un vantaggio di 2 punti per Tortona, ma a infuocare un finale già acceso ci pensa Marco Belinelli con un canestro e fallo che porta 4 punti a referto. Una ulteriore tripla di Christon riporta le squadre in parità quando manca solo una manciata di secondi al termine, Shengelia raggiunge la lunetta a 1.5″ dalla sirena, segna il primo e sbaglia il secondo chiudendo la partita con il punteggio di 91-90. La Virtus Segafredo vince contro Tortona allungando a 4 lunghezze la distanza dalla terza in classifica (virtus.it).

Virtus-Tortona, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Bertram Yachts Derthona Tortona: 91-90 (Q1 18-25 ; Q2 44-43 ; Q3 67-71 )

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 5 , Faldini n.e. , Belinelli 32, Jaiteh 2, Lundberg 2, Shengelia 7, Hackett 4, Mickey 11, Camara n.e., Weems 13, Ojeleye 15, Abass .

Coach: Scariolo

Bertram Yachts Derthona Tortona: Christon 32, Mortellaro n.e., Candi 9, Tavernelli , Filloy 3, Severini 10, Harper 15, Daum , Cain 6, Radosevic 6, Macura 9, Filoni n.e.

Coach: Ramondino

Arbitri: Lo Guzzo, Quarta, Valzani.