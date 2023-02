Virtus sconfitta in finale di Coppa Italia, i tifosi chiedono rispetto | FOTO

È amaro l’epilogo della Coppa Italia della Virtus Bologna, sconfitta in finale da Brescia dopo aver superato Tortona in semifinale. Alle Final Eight di Torino i presupposti per portare a casa il trofeo c’erano tutti: eppure, sul cammino la Segafredo ha trovato una Germani più agguerrita e più volenterosa e che è stata giustamente premiata dal risultato.

Oltre alle critiche per la brutta prestazione, i giocatori della Virtus sono stati accusati di poco rispetto da parte del gruppo organizzato Boys 1979, giunto in massa al Pala Alpitour per sostenere la squadra: “Solo in due con le pa**e di venirci a salutare. Rispettate chi macina chilometri” il messaggio dei tifosi esposto in un polemico striscione poco dopo la partita, sottolineando come solamente due giocatori virtussini siano andati a salutare i tifosi sugli spalti nonostante la sconfitta.