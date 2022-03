Virtus Bologna Femminile, ingaggiata l'ala forte austriaca Sarah Sagerer

La Virtus Segafredo Bologna comunica, in una nota di stampa, di aver raggiunto un accordo con Sarah Sagerer per l'inserimento all'interno del roster guidato da Coach Lino Lardo. La Sagerer, classe 1996, è una ala forte di 191 cm di altezza, austrica di Schörfling.

La nuova ala della Segafredo, si legge ancora nella nota, frequenta la The Rock High School di Gainesville in Florida nel suo primo anno da senior, chiudendo la stagione 2013/2014 con 14.4 punti di media e 10.2 rimbalzi.

Nell’anno successivo, fino al 2019, frequenta la Stetson University con cui vince nel 2016/2017 il primo titolo di Conference; venendo poi inserita nella prima squadra di Conference come “Defensive Player of the Year”, chiudendo la stagione da prima per stoppate, rimbalzi totali e rimbalzi difensivi.

Nel 2018-2019 un breve passaggio in Italia alla Use Scotti Empoli. Ma con le toscane la nuova ala della Virtus non gioca nemmeno un minuto ufficiale risolvendo consensualmente il contratto prima dell'inizio della stagione ufficiale.

Nelle stagioni successive l'atleta austriaca continua ad impressionare soprattutto dal punto di vista difensivo, anche se i 15 punti di media segnati negli ultimi due anni alla Stetson University ne certificano anche l’efficacia offensiva, 45% dalla lunga distanza.

Nelle ultime due stagioni gioca nel campionato polacco, l'Energa Basket Liga Kobiet, difendendo prima i colori dell'Energa Torun con 16.6 punti di media e 7.2 rimbalzi ed in questa stagione del Zaglebie Sasnowiec con 14.1 punti di media e 6 rimbalzi.

Importante anche il percorso con la Nazionale austriaca dove partecipa ai tornei giovanili, prima di militare in pianta stabile nella selezione Austria 3×3.

"La Virtus Segafredo Bologna - chiude la nota - dà il benvenuto ufficiale a Sarah Sagerer nella grande famiglia bianconera".