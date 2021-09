Virtus Bologna, larga vittoria contro Lucca nell'ultima amichevole della preseason

Ultima uscita della preseason per la Virtus Segafredo Bologna femminile che al palazzetto dello sport Roberto Ferrari di Castel San Pietro domina, senza troppi riguardi, la Gesam Gas&Luce Le Mura Lucca per 72-49. Nelle Vu nere assenti per infortunio Zandalasini, Cinili e le due statunitensi Hines-Allen e Turner. Assenze di rilievo anche per il coach delle toscane Andreoli costretto a rinunciare a Sydney Wiese e Blake Dietrick.

Le padrone di casa si calano subito al meglio nella sfida grazie ad una Valeria Battisodo davvero sugli scudi. Undici punti a referto per lei a fine gara. Una gara i cui parziali intermedi,21-8, 35-25, 51-34 ed il finale 72-49 stanno a testimoniare un dominio netto, mai messo in discussione dalle ospiti. Una gara dominata dalle ragazze di Lardo in tutti i settori e lungo tutto il corso dei 40 minuti di gioco.

Per Lucca mercoledì 22 settembre nuova amichevole ad Empoli con l’Use Scotti Rosa. Le ragazze della Virtus, di contro, torneranno subito in palestra per preparare al meglio la sfida di Supercoppa, in programma il 27 settembre contro le campionesse d'Italia dell’Umana Reyer Venezia.

Virtus Segafredo Bologna-Gesam Gas&Luce Le Mura Lucca 72-49 Parziali: 21-8, 35-25, 51-34

Virtus Segafredo Bologna: Mignani Migani ne, Pasa 10, Tassinari 7, Ciavarella 11, Tava 5, Curti, Barberis 10, Laterza, Dojkic 14, Parinello, Battisodo 11, Bassi 4 - Allenatore: Lardo

Gesam Gas&Luce Le Mura Lucca: Azzi 5, Pellegrini, Natali 9, Parmesani 5, Gianolla 2, Kaczmarczyk 7, Miccoli 6, Valentino, Gilli 2, Frustaci 13 - All. Andreoli