Virtus Bologna femminile, le modalità di accesso al PalaDozza

Novità in arrivo per i tifosi della Virtus Bologna femminile. In una nota di stampa il club felsineo comunica le modalità di accesso al PalaDozza per i prossimi match di EuroLeague Women e Serie A1 LBF. Ecco i dettagli

"Mercoledi 22 Febbraio - si legge nella nota - in occasione dell’ultima partita casalinga di Euroleague Women, contro KSC Szekszard in programma per le 20.30 al Paladozza, e per la partita di Serie A1 LBF contro la E-Work Faenza, in programma Domenica 26 febbraio alle ore 18:00 dovranno essere rispettate le seguenti modalità di accesso".

L’accesso alla struttura di Piazza Manfredi Azzarita dovrà prevedere il possesso del biglietto digitale, che continuerà ad essere GRATUITO, tramite il sito di Vivaticket.

A questo link l'invito per il match contro il KSC Szekszard, mentre il biglietto digitale per la gara di campionato contro Faenza è disponibile qui