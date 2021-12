Virtus Bologna, garantito l’accesso alla Segafredo Arena per gli abbonati della stagione 21-22

La Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A, in una nota di stampa, comunica che la capienza presso la Virtus Segafredo Arena è garantita a tutti gli abbonati, sia per la LBA che per la Serie A1 femminile, per il resto della stagione 2021-2022.

La precisazione del club felsineo arriva a seguito del comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre e relativo alle misure di contenimento dell’epidemia da coronavirus Covid-19.

Nella stessa nota la Virtus Bologna sottolinea che "non appena saranno pubblicati i decreti attuativi" saranno comunicate le informazioni di carattere sanitario per l’occupazione dei posti all’interno dell’Arena.