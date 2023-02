La Virtus fatica ma vince: Germani ko

La Virtus Bologna si rituffa in campionato priva di Lundberg, Teodosic, Menalo, Ojeleye e Cordinier; ospite di giornata la Germani Brescia dell’ex Cournooh.

Primo quarto equilibrato, entrambe le squadre non riescono a piazzare il primo vantaggio della gara, Shengelia prova a fare la voce grossa sotto i tabelloni ma la squadra di Coach Magro rimane incollata con Gabriel e Della Valle, 16-15 il punteggio quando mancano 2′ abbondanti alla prima sirena; Brescia prova ad accorciare lo svantaggio ma la Segafredo in difesa chiude gli spazi e non lascia che gli avversari possano ragionare con lucidità, primo quarto che termina sul punteggio di 20 a 17. La gara rimane equilibrata, Shengelia è sempre più il finalizzatore degli attacchi bianconeri ma Brescia non molla, penetra nel pitturato e rimane incollata alle V Nere (27-24), Mannion prova a spingere sull’acceleratore su entrambi i lati del campo, Weems raccoglie l’invito del play bianconero e segna il +8 obbligando la panchina bresciana al time out (32-24) a 4′ scarsi dalla seconda sirena; Shengelia chiude il gioco da tre punti, si impone a rimbalzo e a cronometro fermo è una sentenza, +7 Bologna (37-30) quando si entra nelle battute finali. Brescia prova ad accorciare lo svantaggio portandosi al -2 con la tripla di Gabriel, altro tentativo che rimbalza contro il ferro di marca virtussina e la ripartenza punisce la squadra di Coach Scariolo, tripla di Nikolic, squadre al riposo sul punteggio di 39-40.

Brescia prova a mettere la testa in avanti, Mannion e Shengelia spengono sul nascere il tentativo di break lombardo dopo quasi 5′ dall’inizio del secondo tempo (48-49), altra tripla di Nikolic seguita dalla schiacciata di Odiase che obbliga la panchina virtussina a chiamare il time out sul -6 (48-54); Mickey e Belinelli accorciano le distanze ma nel pitturato Brescia trova spesso la via del canestro, tripla di Weems e libero per capitan Belinelli che porta a -2 lo svantaggio bianconero a 2′ e 25” dalla terza sirena (55-58). E’ Bako a fare la voce grossa sotto i tabelloni, difende e segna portando la Segafredo ad un solo punto di svantaggio dai suoi avversari, chiude il terzo quarto Belinelli che riceve sullo scarico e trova i tre punti che valgono il pareggio alla mezz’ora di gioco 62-62. Ultimo quarto che si apre con il break del capitano virtussino che segna e guida i suoi nel piazzare il primo vero solco della gara (71-64), reazione bresciana che impatta ancora una volta sulle conclusioni da tre del capitano, Brescia rimane viva e si riporta a -4, time out chiamato da Coach Scariolo (75-71); Brescia punisce dall’arco le V Nere e rimette la testa in avanti (77-78), alcune chiamate davvero troppo dubbie incendiano la gara, Shengelia trova il pareggio dalla lunetta, Mickey, sempre su assist di Shengelia, segna il nuovo vantaggio a 1′ e 22′ alla fine, tutto è ancora in bilico alla Segafredo Arena. Ultimo minuto che vede le squadre provare a segnare in tutti i modi, Hackett subisce fallo e va in lunetta (2/2), non c’è più tempo la Virtus chiude la settimana perfetta vincendo la terza partita della settimana (virtus.it).

Bologna-Brescia, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Germani Brescia: 84 – 78 (Q1 20 – 17; Q2 39 – 40; – Q3 62 – 62)

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 11, Faldini ne, Belinelli 23, Pajola 2, Bako 5, Jaiteh 4, Shengelia 18, Hackett 2, Mickey 9, Camara ne, Weems 10, Abass.

Coach: Scariolo

Germani Brescia: Gabriel 10, Massinburg 10, Nikolic 11, Della Valle 10, Petrucelli ne, Taylor, Odiase 17, Burns 2, Laquintana, Cournooh 5, Moss 9, Akele 4.

Coach: Magro

Arbitri: Rossi, Quarta, Borgo.