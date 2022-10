La prima in EuroLeague non va: sconfitta per la Virtus

Inizio strong da parte di Jaiteh a cui la Virtus Bologna si appella in fase offensiva. Le difese la fanno da padrone, anche se è più la fase offensiva ad essere poco precisa con diversi errori da ambo le parti che non consegnano alla partita un padrone definitivo, con le due squadre a chiudere in perfetta parità la prima frazione. Il secondo quarto trova il primo momento di difficoltà della Virtus che subisce un parziale che porta Monaco sul +5 per un totale di o-11 di parziale. La Segafredo però non si scompone: mattone su mattone recupera parte del distacco, portandosi anche a -4, per poi chiudere il primo tempo sotto di sei lunghezze.

Al rientro dagli spogliatoi Monaco parte meglio, con James che risulta rebus irrisolvibile per la difesa della Virtus che nella propria metà campo fatica a contenere gli attacchi e in fase offensiva non trova il fondo della retina. L’inizio del quarto e ultimo parziale è decisamente di altro tenore per la Virtus: un gioco corale fatto di molti punti consecutivi permettono di ricucire un po’ il gap. Mickey alza i giri del motore in entrambe le metà campo, per una Segafredo che cuce gioco cercando di limitare gli attacchi Monaco che si affida ormai solo alle invenzioni di Mike James che innesca anche i compagni. Nel finale con la partita in mano, Monaco aumenta il gap di vantaggio (virtus.it).

Virtus-Monaco, il tabellino