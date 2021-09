La Virtus vince la Supercoppa, 84-90 contro l'Olimpia Milano

Cambia il coach e cambiano i giocatori, ma il risultato è sempre quello: la Virtus Bologna vince ancora in finale contro l'Olimpia Milano, stavolta aggiudicandosi la Supercoppa, primo titolo in palio della stagione. Dopo aver superato Tortona e Venezia, le Vu Nere di coach Scariolo hanno superato anche l'Armani Exchange, rimando in costante controllo della gara. I tifosi saranno contenti anche di aver infranto il tabù legato alla competizione: dal 1997 la Virtus era andata in finale per otto volte, perdendole tutte, l'ultima proprio contro Milano la scorsa stagione.

Olimpia Milano-Virtus Bologna, la partita

Belinelli e compagni hanno controllato ogni quarto di gara, vincendoli tutti tranne l'ultimo, quando ormai il risultato era praticamente in cassaforte. Grande protagonista tra le Vu Nere è stato senza dubbio Alessandro Pajola - vincitore tra l'altro del titolo di MVP del torneo -, il quale ha messo a segno 7 assist e 14 punti con il 100% di precisione al tiro. Decisivi anche Jaiteh con 18 punti e 9 assist, Alibegovic con 13 punti e Kyle Weems con 10. Positive anche le prove Belinelli e Teodosic, 9 punti per entrambi.

Olimpia Milano-Virtus Bologna, le parole di Scariolo

"Partire bene è una grande iniezione di fiducia - ha dichiarato coach Sergio Scariolo - ma siamo solamente all'inizio del cammino. Va dato merito ai giocatori, che hanno svolto un lavoro eccellente in questo primo mese. Bisogna però rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare per l'inizio del campionato".

Olimpia Milano-Virtus, il tabellino di gara

Olimpia Milano - Virtus Bologna 84-90 (20-23, 35-44, 55-67)

Olimpia Milano: Delaney 8, Shields 19, Datome, Biligha ne, Melli 10, Hines 4, Moraschini, Hall 13, Ricci 3, Mitoglou 8, Alviti. 2, Rodriguez 17.

All: Messina.

Virtus Bologna: Pajola 14, Belinelli 9, Weems 10, Hervey 4, Barbieri ne, Jaiteh 18, Alibegovic 13, Teodosic 9, Abass 6, Alexander 7, Ruzzier ne, Tessitori.

All: Scariolo.

Foto profilo Twitter Virtus Bologna