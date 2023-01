La Virtus torna a vincere in EuroLeague: superato il Panathinaikos

Ventesima giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna che ospita alla Segafredo Arena il Panathinaikos.

Virtus-Panathinaikos, la gara

Pronti via e Teodosic inaugura la partita con una tripla, subito pareggiata però da Williams: nelle azioni seguenti la parità la fa da padrone con i ritmi che ancora non hanno raggiunto i giri più alti con le due squadre ancora in fase di studio. Una schiacciata di Ojeleye e le seguente tripla di Shengelia consegnano il primo vantaggio alla Segafredo che allunga sul 10-5 a metà parziale, sfruttando le percentuali non perfette al tiro dei greci. La difesa bianconera si rivela particolarmente ardua da superare per i biancoverdi che faticano a trovare tiri semplici e puliti e subiscono un ulteriore break che porta la Segafredo ad avere 9 punti di vantaggio ad 1′ minuto dalla fine del primo parziale. Il parziale termina con il Panathinaikos che trova un canestro dal pitturato per il 18-11 con cui termina il quarto. Nel secondo parziale la Virtus tiene i ritmi alti e gioca in rapidità con tanta concentrazione. I greci però, che nel primo quarto avevano avuto pessime percentuali al tiro, invertono la marcia e un paio di canestri trovano il fondo della retina, costringendo la Segafredo ad un time out, sul 27 a 19 dopo 4′ minuti dall’inizio del parziale. Dopo un momento di appannamento, che aveva riportato il Pana a -4 sul 28-24, alcune azioni in rapidità della Segafredo trovano Hackett e Jaiteh, bravi a capitalizzare i possessi e riportare il vantaggio a 10 punti. Trascinata da uno Shengelia iper vigile su entrambi i lati del campo, tra cui una stoppata da highlights, la Virtus mantiene saldamente il vantaggio commettendo talvolta qualche ingenuità, dando però l’impressione di avere il perfetto controllo della partita. Si chiude cosi il primo tempo con la Segafredo in vantaggio 43-30.

Nuovo arrembaggio del Panathinaikos nel secondo tempo per cercare di ricucire lo strappo: rientro forte quello dei greci, capaci di riavvicinarsi sino al 44-37 grazie alle giocate di Lee e Wolters che trovano canestri importanti, sia da oltre l’arco che dall’interno dell’area. Proprio l’area dei tre secondi è il principale di terreno di caccia delle Vu nere che nel pitturato trovano spesse volte la via per essere pericolosi: Jaiteh e Hackett suonano la carica e spezzano l’incantesimo che vedeva la Virtus avere parecchie difficoltà nel trovare l’uomo libero al tiro. Il ricostituito vantaggio della Segafredo sul +11, permette a Teodosic e compagni di avere più libertà nel giocare e si tramuta in giochi efficaci con una ottima circolazione di palla. Questo però non basta e i greci hanno la forza di rispondere e tornare a contatto sino al -5 in una partita tutt’altro che chiusa, come sancisce la fine del terzo quarto: 55-51. Nell’ultima frazione il Panathinaikos completa la rimonta e ritorna a contatto con la tripla di Williams che fissa il 55-54. Dopo quasi 3′ minuti l’unico canestro risulta essere proprio quello di Williams per l’incapacità delle due squadre di produrre azioni precise per via del grande dispendio di energie richiesto dalla partita. La tripla di Ponitka consegna il nuovo vantaggio ai biancoverdi che fanno dei rimbalzi in attacco, e di conseguenza occasioni extra, la loro principale risorsa offensiva. 57-57 è il nuovo punteggio dopo i liberi di Shengelia che ristabilisce la parità con 6′ minuti sul cronometro. Cordinier dall’angolo si alza per scaricare il tiro che da oltre l’arco trova il fondo della retina per il nuovo vantaggio Segafredo sul 60-57. Quest tripla ridà enorme fiducia alla Virtus che cattura tutti i rimbalzi disponibili tornando presente sui tagliafuori e la freddezza di Teodosic dalla lunetta 4/4 per lui, riporta le Vu nere in vantaggio sul 66-57. Il Panathinaikos, sempre più in difficoltà al tiro, fatica a segnare, tanto da realizzare solo 6 punti in questo ultimo periodo. Ancora una volta una tripla di Teodosic, esattamente allo scoccare dell’ultimo minuto di gioco, mette in serissima ipoteca al match fissando il punteggio sul 72-62, ulteriormente impreziosito dal canestro di Shengelia in penetrazione: a nulla vale il canestro di Papagiannis, se non a chiudere la partita sul 74-64 (virtus.it).

Virtus-Panathinaikos, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Panathinaikos Athens: 74 -64 (1Q 18 – 11; 2Q 43 – 30; 3Q 55 – 51)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5; Belinelli; Pajola; Bako 11; Jaiteh 8; Lundberg 9; Shengelia 16; Hackett 7; Mickey 1; Weems; Ojeleye 5; Teodosic 12

All: Scariolo

Panathinaikos Athens: Kalaitzakis; Wolters 15; Lee 7; Papagiannis 6; Williams 10; Kalaitzakis; Bacon 8; Chougckaz; Ponitka 13; Grigonis 3; Gudaitis 2

All: Radonjic

Foto virtus.it