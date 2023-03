Virtus Bologna-Real Madrid: vincono gli spagnoli, playoff sempre più lontani

Trentesima giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna, che ospita il Real Madrid.

Avvio equilibrato nonostante la tripla di Yabusele che inaugura il match, poi equilibrata da Jaiteh dal pitturato. Con il passare dei minuti esce il Real Madrid che sfrutta qualche incertezza di troppo dell’attacco bianconero portandosi sul 10-2, ma Belinelli e compagni hanno il merito di creare un contro parziale di parziale di 4-0 che riavvicina le due squadre. I blancos però premono sull’acceleratore e riescono a trovare il primo allungo di partita a metà parziale che vale il 6-18, costringendo Scariolo a chiamare un time out. I ritmi si alzano ulteriormente e a beneficiarne sono soprattutto gli ospiti che allungano ancora, nonostante l’ingresso di Ojeleye garantisca un bottino di due triple consecutive e tanta difesa: la Segafredo chiude il primo quarto sul punteggio di 12-26. Secondo parziale che mantiene alti i ritmi con le due squadre a darsi battaglia, specialmente sotto canestro che viene puntualmente aggredito. Due triple di Belinelli costringono Mateo a chiamare time out, dal quale Madrid torna infervorato segnando un parziale di 6-0 firmato Hezonja. La Segafredo però riesce a riaccorciare riportando il distacco a 9 lunghezze sul punteggio di 29-38. Le due squadre continuano a rispondere colpo su colpo alle iniziative offensive avversarie: la Virtus arriva all’intervallo sul punteggio di 33-50 dopo la tripla sul buzzer beater di Yabusele.

La ripresa consegna una Segafredo che attacca con più decisione e sostanza il ferro, trovando in Shengelia e ancora in Belinelli le fonti di punti per tornare a -9 dopo la schiacciata di Ojeleye: 43-54 a 6′ minuti dal termine. La tripla di Shengelia che vale il -8 infiamma la Segafredo Arena che diventa il sesto uomo in campo dopo che il Real Madrid è stato costretto a trovare dai liberi gli ultimi canestri. Il Real Madrid trova in Yabusele l’ancora a cui attaccarsi in fase offensiva contenendo il rientro bianconero il più possibile, arginandolo a sole 10 lunghezze al termine del quarto: la Virtus chiude il terzo parziale sul 58-68. Hezonja apre l’ultimo parziale con un uno-due da tre punti portando il Real Madrid sul punteggio di 58-74: il tecnico a Tavares per proteste dopo un fallo di gioco, permette a Bako di andare in lunetta dove realizza un 3/3. Hezonja trova delle impressionanti percentuali da tre, dando una spallata importante al match con il Real Madrid che allunga sul 66-86 mettendo prepotentemente le mani sull’esito del match. La Segafredo ci prova, ma deve cedere il campo, con il punteggio finale che recita 79-96 (virtus.it)

Virtus Segafredo Bologna vs Real Madrid:

(1Q 12 -26; 2Q 33 – 50; 3Q 58 – 68)

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 4, Belinelli 26, Bako 9, Jaiteh 4, Lundberg, Shengelia 10, Hackett 5, Mickey, Camara, Weems 3, Ojeleye 18, Abass

All: Scariolo

Real Madrid: Causeur, Fernandez 6, Abalde 7, Hanga 2, Hezonja 26, Rodriguez 4, Deck 11, Poirier 2, Cornelie, Tavares 6, Yabusele 24, Musa 8

All: Mateo

Arbitri: Hordov – Nikolic – Shemmesh