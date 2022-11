Sesta vittoria su sei per la Segafredo

Va di scena la sesta giornata del massimo campionato italiano, con la Virtus Segafredo ad affrontare Unahotels Reggio Emilia.

Virtus-Reggio, la gara

Avvio deciso da parte di entrambe le squadre che mettono in mostra un repertorio offensivo più efficace rispetto a quello difensivo che latita in più di una occasione. Quarto in sostanziale equilibrio dove nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere nettamente sull’altra come testimonia il primo quarto che si chiude sul 18-21 in favore di Reggio Emilia. Nella seconda frazione è la Virtus a cominciare meglio con un 8-0 di parziale grazie ad una tripla di Belinelli e Shengelia che attacca con continuità il ferro. Reggio Emilia, trascinata da Cinciarini, continua a rispondere colpo su colpo ai tentativi di fuga della Segafredo per una partita non bellissima da vedere ma combattuta sul piano della fisicità, dell’intensità e dell’agonismo. Con il tap-in di Mickey, 13 punti sin qui, si chiude il primo tempo che vede la Virtus inseguire 39-41.

Ripresa della partita, dopo l’intervallo lungo, con la Segafredo che prova a dare la sferzata all’inerzia con un inizio deciso e arrembante, ma senza riuscire a scrollarsi di dosso Reggio Emilia che guidata da Hopkins resta a contatto senza scomporsi. Sulla palla recuperata di Pajola, poi trasformata si concretizza il vantaggio della Segafredo che allunga 58-53 ad un minuto dalla fine del terzo quarto, meglio giocato dalla Virtus che ha avuto un grosso apporto, in termini di energia, dalla propria panchina. Con un incredibile canestro di Belinelli, si chiude il terzo parziale sul risultato di 62-57. Nell’ultima frazione la lotta per il controllo della partita continua a ritmi elevati con l’Unahotels che è portata a perdere molti palloni: è su queste basi che la Virtus è capace di costruire il suo massimo vantaggio sul +9sul 68-59. La tripla di Cordinier, valevole per il 76-64, chiude definitivamente le speranze di Reggio di rientrare con poco più di un minuto sul cronometro ancora da giocare. Il punteggio finale infatti sancisce la vittoria della Segafredo per 79-65 (virtus.it).

Virtus-Reggio, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Unahotels Reggio Emilia: 79 – 65 (1Q 18 – 21; 2Q 39 – 41; 3Q 62 – 57)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 15; Mannion 2, Belinelli 7, Pajola 9, Bako 2, Ruzzier, Jaiteh 5, Shengelia 5, Hackett 4, Mickey 18, Camara 3, Weems 9

All: Scariolo.

Unahotels Reggio Emilia: Robertson 6, Funderburk, Anim 9, Reuvers 3, Hopkins 16, Cipolla, Strautins 4, Vitali 5, Stefanini, Cinciarini 6, Olisevicius 11, Diouf 5

All: Menetti.

Foto virtus.it