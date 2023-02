Final Eight, la Virtus batte Venezia e supera il primo turno

Primo turno di Coppa Italia per la Virtus Segafredo Bologna, che incontra l’Umana Reyer Venezia nella sua prima partita dell’edizione 2023 di Coppa Italia.

Virtus Bologna-Venezia, la gara

Avvio in chiaroscuro per i bianconeri che concedono qualche azione di troppo in difesa e in attacco peccano in fase realizzativa. Venezia però non approfitta delle amnesie e subisce il rientro dopo l’iniziale parziale firmato 5-0, venendo rimontata e trovandosi presto a dover inseguire le Vu nere. La tripla di Shengelia sancisce il 13-9, massimo vantaggio da inizio partita. Entrambe le squadre sfruttano i rispettivi gap fisici sotto canestro, ma è la Virtus ad avere più lucidità nel recuperare un maggior numero di palloni trasformandoli in punti pesanti. La partita resta sul piano della parità con errori da entrambe le parti: il primo quarto finisce 20-22 per la Reyer, maggiormente presente a rimbalzo. Nel secondo parziale Venezia approccia meglio e allunga sul +6 con il canestro di Tessitori: il gioco espresso dalla Virtus in attacco non è fluido ed efficace, con diversi palloni persi. La Segafredo si appella alle giocate individuali di Belinelli (6 punti per lui) per restare in partita: nonostante un rientro della Segafredo a -2, con 2′ minuti sul cronometro, Venezia sfrutta le occasioni a disposizione e si porta sul 27-35. I bianconeri non ci stanno e provano a ricucire, prima con Shengelia e poi con Weems in allontanamento per riportarsi a -4 a poco dall’intervallo. Negli ultimi minuti le percentuali di Venezia dall’arco crollano drasticamente nonostante buoni tiri: con i liberi di Hackett la Virtus si riporta sul 34-36, punteggio che accompagna le due squadre negli spogliatoi.

Il rientro in campo consegna una Segafredo più propositiva e concentrata in attacco, quanto solida e organizzata in difesa: in breve tempo, con un parziale di 7-0 di Weems e Shengelia, i bianconeri allungano sul 41-36. Venezia ci mette quasi 5′ minuti a sbloccarsi con Parks dalla lunetta, in un momento di particolare difficoltà a trovare il canestro: con il canestro di Bramos i lagunari si riportano sul -5. Dal momento in cui Venezia ha sbloccato la propria situazione offensiva, comincia una rimonta sino a riportarsi a -4. La Segafredo però ha lucidità necessaria per reagire e riaprire il gap, portandosi sul 55-48 in chiusura di 55-48. Ultimo parziale per mettere le mani sula partita, con la Virtus che deve gestire un vantaggio di 10 punti, dopo 30′ secondi: il punteggio, ad elastico, rimane intorno alla doppia cifra di vantaggio ma non è abbastanza per poter considerare la partita chiusa. Venezia a denti stretti si porta a -6 per poi soccombere sulla prima tripla di Lundberg, Belinelli e una ennesima tripla realizzata dal capitano delle V nere con un gioco potenziale da 4 punti: il vantaggio per i felsinei ora è di 69-56 dopo l’errore del numero tre dalla linea del tiro libero. Ancora Belinelli dall’arco contribuisce sempre più ad ampliare il distacco, mettendo sempre di più la firma sulla partita con 21 punti. La Segafredo allunga ulteriormente negli ultimi minuti e Venezia è costretta a cedere il passo ai bianconeri per 82-68 (virtus.it).

Virtus Bologna-Venezia, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Umana Reyer Venezia: 82 – 68 (1Q 20 – 22; 2Q 34 – 36; 3Q 55 – 48)

Virtus Segafredo Bologna: Mannion, Belinelli 21, Pajola 3, Jaiteh 2, Lundberg 5, Shengelia 19, Hackett 13, Mickey 5, Camara 1, Weems 4, Teodosic 9

All: Scariolo

Umana Reyer Venezia: Tessitori 4, Spissu 3, Parks 18, Ray 6, Bramos 6, Moraschini, De Nicolao 4, Granger 6, Chillo, Brooks, Willis 8, Watt 13

All: Spahija

Foto virtus.it